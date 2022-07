Yakimeshi, receta del arroz frito japonés con pollo, res y verduras

Que no se te acabe el mundo, si ya no sabes qué más cocinar y lo único que tienes es arroz y verduras, no lo pienses más y prepara la siguiente receta que tenemos en Debate para ti, se trata del yakimeshi.

El famoso platillo reconocido en Japón como Yakimeshi es un delicioso arroz frito japonés al que le puedes agregar algunas verduras y por supuesto si quieres también pues incluir carne de pollo y de res.

La preparación de esta receta es sumamente fácil, puedes poner a hervir el arroz desde una noche antes y mantenerlo listo para cocinarlo al siguiente día, incluso puedes cortar en pequeños cubos una calabaza y rallar una zanahoria.

Ingredientes para hacer yakimeshi:

+ Arroz hervido

+ Calabaza

+ Zanahoria

+ Aguacate

+ Ajonjolí

+ Carne de res y pollo cortada en cubos y cocida

+ Mantequilla

+ Salsa de soya

+ Salsa teriyaki

Receta yakimeshi

En un sartén amplio o en parrilla debes colocar aceite y esperar a que esté caliente, en seguida vamos a colocar la calabaza y la carne de res así como la de pollo, revuelve y pon unos cubos de mantequilla.

Después integra todo el arroz a tu mezcla de verduras y carnes, y es el momento de agregar la salsa de soya y en seguida la salsa teriyaki al gusto, revuelve hasta que todos los ingredientes estén bien distribuídos.

Una vez que el arroz paso de ser color blanco a estar completamente café entonces vamos a colocar la zanahoria que previamente fue rayada, aunque también puedes cortala en diminuitos cubos y para hacer una bonita presentación.

Revuleve todo una vez más para que se integre la zanahoria, hasta entonces apaga el fuego y deja reposar un momento, para luego pasar al emplatado que es donde aparecen el aguacate y el ajonjolí.

En un bowl o recipiente hondo coloca el arroz frito al estilo yakimeshi y encima unas rodajas de aguacate y por encima de todo, ajonjolí, de preferencia que sea ajonjolí negro. Ahora es momento de degustar, buen provecho.