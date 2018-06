Buen inicio de semana; ¿Qué me depara mi horóscopo hoy?

ARIES (de marzo 21 a abril 20)

Posibilidad de tener una distracción tras otra en el trabajo. Trate de tener todas sus tareas al día para evitar retrasos en aspectos de entrega. Noche favorable para reuniones con amigos donde podrán tocarse ciertos temas importantes y de impacto para todos.

TAURO (de abril 21 a mayo 20)

Querrá aclarar asuntos con un allegado. Posibilidad de hacer todo lo que se propuso en el plano personal. El amor le iluminará esta noche y será sorprendido después de mucho tiempo por su pareja. Si hay conflicto será un momento para hablar sobre lo más relevante y limar asperezas.

GÉMINIS (de mayo 22 a junio 21)

Pequeñas irritaciones podrían surgir en el trato con los demás. No se sentirá tentado a la invitación de un familiar cercano, preferirá disfrutar de buenos momentos con un libro o un pasatiempo. Necesitará paz y silencio para sus pensamientos y aclarar ideas.

CÁNCER (de junio 22 a julio 23)

Estará muy apurado por concluir un asunto financiero, lo mejor será obtener la opinión de varios expertos en el ámbito administrativo y económico. Serénese y preste la consideración debida a tal situación. Favorable para lo creativo y el amor.

LEO (de julio 24 a agosto 23)

Surgirán contrariedades en lo que respecta a un asunto financiero o alguien le dejará abandonado a su suerte. Muéstrese paciente frente a las demoras y recuerde no confiarle temas importantes a personas desconocidas para evitar habladurías o disgustos.

VIRGO (de agosto 24 a septiembre 23)

Posible enfrentamiento con un allegado. Hacer un trato será necesario para asegurarse cooperación. Poca motivación en relación a trabajo y posible conflicto con un compañero. Sea cauteloso con sus acciones y palabras.

LIBRA (de septiembre 24 a octubre 23)

Será mejor mantener sus planes en secreto en lo que respecto a finanzas. No confíe en quien habla demasiado. Sea reservado respecto al trabajo. No tenga miedo del fracaso, olvídese de el. Algo no saldrá como esperaba pero vuelva a intentarlo.

ESCORPIO (de octubre 24 a nov. 22)

No tendrá éxito en una tarea que se hubiera impuesto, ya que se distraerá fácilmente. Momento para participar en actividades de grupo o familiares. Mucho amor en este día con sus seres queridos. Se sentirá enérgico y dichoso.

SAGITARIO (de nov. 23 a diciembre 21)

Estará muy ocupado ayudando al ser amado, la relación se fortalecerá a pesar del poco tiempo. No será buen momento para unir negocios y placer. Un familiar necesitará mayor atención y usted se sentirá un poco preocupado al respecto, pero las cosas se aclararán.

CAPRICORNIO (de dic. 22 a enero 20)

Realizará sus tareas hogareñas será su prioridad. Una pelea de enamorados será posible para quienes no se muestran sensibles a sentimientos ajenos. Un amigo le dará un consejo sobre un malestar físico pero lo mejor es que vaya al médico cuanto antes.

ACUARIO (de enero 21 a febrero 19)

Día de perfil bajo, pero productivo. Disfrutará de tiempo extra con su familia y podría comenzar una tarea de investigación. Posible respaldo financiero que le ayudará mucho en estos meses ante los diversos gastos que se le presentarán en relación con ciertas actividades escolares y un posible viaje.

PISCIS (de febrero 20 a marzo 20)

Posible amor a primera vista. Se mostrará competente para promoverse y hacer conocer sus talentos y se sentirá con mucho ánimo después de ver los resultados relacionados con un curso. Dedique tiempo a recreaciones que le distiendan.