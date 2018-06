¡Feliz jueves! Conoce que te depara el destino en tu horóscopo

ARIES (de marzo 21 a abril 20)

Intenta perdonar a tu pareja, no dejes que errores mínimos destruyan la relación que ambos han formado. Lo importante es la sinceridad y hablar con la verdad. Relaciones tensas en tu trabajo, trata de no involucrarte demasiado en eso y conserva tu burbuja energética.

TAURO (de abril 21 a mayo 20)

Logros a nivel material. Podrán concretarse planes que tenías con tu pareja. Tomarás una decisión importante respecto a tu área laboral, cuando tengas en mente tus objetivos no dejes que nadie se entrometa. Cuida tus ojos y tu piel para evitar enfermedades.

GÉMINIS (de mayo 22 a junio 21)

Controla tus impulsos, la ansiedad podría jugarte una mala pasada de la cual te arrepentirás a los minutos. Deja de temerle al fracaso, sobre todo si eres una persona ordenada y responsable. Sal de tu zona de confort.

CÁNCER (de junio 22 a julio 23)

Tu conciencia no te dejará descansar al negarte a hacerle un favor a un amigo que necesitaba de tu ayuda, no te sientas mal, estas en tu derecho. Tampoco permitas que el rencor vaya más allá, explica las cosas. Le darán la noticia de un viaje.

LEO (de julio 24 a agosto 23)

Conseguirás un dinero extra y sentirás la necesidad de invertir en algo, pero hacer las cosas tan rápido no es una buena idea. Conoce sobre el tema y asesórate en caso de ser necesario. No confíes en extraños ni cuentes tus planes a quien no necesita escucharlos.

VIRGO (de agosto 24 a septiembre 23)

Es posible que te surja un viaje inesperado en donde podrás conocer nuevas amistades y hasta al amor de tu vida; regresará muy enamorado. También recibirá una invitación para la playa pero use protector solar.

LIBRA (de septiembre 24 a octubre 23)

La comodidad y ciertos lujos le llevarán a trabajar más de lo habitual para conseguir lo que desea pero no descuide a su familia porque podrían existir un conflicto en su hogar. Esté alerta con el consejo que le dará un compañero de trabajo porque más que ayudarlo querrá perjudicarlo.

ESCORPIO (de octubre 24 a nov. 22)

No deje de remar en su mar y siga controlando con esa facilidad las situaciones más tensas. Será el ejemplo para un adolescente o un niño y no defraude sus espectactivas. Se sentirá un poco fatigado o mareado pero hidrátese bien.

SAGITARIO (de nov. 23 a diciembre 21)

Eres una persona que en muchas ocasiones desea tener el poder de mando pero en esta ocasión tendrás que respetar a las personas que te rodean y ser más humilde. Encontrarás en el lugar menos inesperado a una amistad que no mirabas hace tiempo. Los padres de un amigo te darán una sorpresa.

CAPRICORNIO (de dic. 22 a enero 20)

Se sentirá con mucha energía y aceptará la invitación de alguien para salir de fiesta. Cuide su dinero esta noche ya que surgirán deudas que no podrá dejar para otros días. Mentalice y realice ejercicios de respiración cuando se sienta estresado, sobre todo en la escuela.

ACUARIO (de enero 21 a febrero 19)

Haz estado hablando con alguien por internet y desearás tener una cita con esa persona. Deberías darte una nueva oportunidad en el amor y aprender de los errores del pasado. Libera todo lo que te pesa y cargas en tu espalda.

El signo de acuario. Foto: Pixabay

PISCIS (de febrero 20 a marzo 20)

No te conviene ser tan apegado emocional y físicamente con tu pareja. Ambos necesitarán espacio. Recibirás una buena noticia en el transcurso de la tarde y noche. Empaca tus maletas porque vas de viaje y eso te mantiene radiante.