Estos son los horóscopos chinos, descubre que dice el tuyo

La astrología china cuenta con 12 ciclos anuales representado por un animal, conocidos como zodiaco chino.

En este día te traemos la predicción signo por signo para que descubras que sorpresas te depara el destino en tu horóscopo chino.

Solo busca en el año en que naciste:

Rata (nacidos en 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Muéstrate paciente con los deseos de tu pareja el día de hoy, ya que sabes que se encuentra pasando por un momento difícil.

Vivirás momentos de alta tensión en tu ámbito laboral en la jornada de hoy. Mantén la calma por sobre todas las cosas.

Foto: Pxhere

Buey (nacidos en 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

No retomes esas costumbres nocivas que habías dejado atrás solo por presiones de la gente a tu al rededor. Sabes que te hace mal y todo eso atrae lo negativo a tu vida.

En el amor, debes ser más romántico y dejar en el olvido las ataduras.

Tigre (nacidos en 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Deberás dejar de lado tu inmadurez y buscar alguna forma de ingreso de capital o acabarás en situaciones muy apretadas.

Hay ocasiones en las que es mejor ceder a arriesgarse a deteriorar el vínculo que une a la pareja. Toma en cuenta esto.

Gato o Conejo (nacidos en 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Deberás encontrar la forma de hacer tiempo para tu pareja pese a tu agenda laboral apretada. Ella necesita de tu atención.

No dejes que las presiones de tus fechas limite logren enloquecerte. Tomate un segundo para organizar tus tiempos.

Dragón (nacidos en 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Deberás sacrificar tu tiempo de ocio para alcanzar grandes metas y terminar tus responsabilidades. Tu familia necesita de tus atenciones y apoyo.

Necesitarás atención y concentración totales si deseas cumplir con tus labores agendadas para la jornada de hoy. Se cuidadoso.

Tigre. Pixabay

Serpiente (nacidos en 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Las primeras impresiones siempre son importantes. Muéstrate ávido de conocimiento y proactivo en tu nuevo cargo.

No temas de adentrarte a situaciones desconocidas por el temor del que dirán, sigue los latidos de tu corazón y si quieres comenzar a disfrutar con esa persona que dicen, no es para ti, es mejor que dejes atrás el miedo.

Caballo (nacidos en 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Deberás dejar de lado este estilo de vida que no es apropiado para ti. Las ínfulas de grandeza no pagarán tus deudas. Deja de comprar o adquirir todas esas cosas que no necesitas y comienza a ahorrar.

Existen temas en la pareja que son difíciles de tratar. Es necesario fortificar la confianza para poder discutirlos a fondo.

Cabra (nacidos en 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Sentirás como la relación junto a tu pareja evoluciona favorablemente con cada día que transcurre. Esto es porque has decidido ser una persona sincera y no enojarte cada vez que algo parece estar mal.

Una salida en familia cambiará tu vida, ya que podrás recibir noticias durante el trayecto de viaje.

Mono (nacidos en 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

No permitas que tu actitud arrogante y egocéntrica termine por enemistarte con tus pares laborales. Procura reducirla un poco.

Es hora de realizar un profundo cambio de prioridades en tu vida si pretendes tener cabida alguna en la sociedad.

Gallo (nacidos en 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Te sentirás un poco cansado y estresado pero debes salir a realizar alguna actividad al aire libre para que todo fluya y estés relajado.

Decidirás dar un gran paso en respecto a una relación fugaz que tienes cuando te sientes solo, es momento de despejar la mente y elegir lo mejor para ti.

Perro (nacidos en 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

Concéntrate en tu trabajo y no te disperses, de esta manera todo marchará bien. El dinero fluirá y tu situación económica será mejor este año.

Finalmente lograrás vivir un romance de ensueño con la persona indicada. Disfruta esta etapa de tu vida a pleno.

Jabalí o cerdo (nacidos en 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

Ya no discutas y mucho menos llegues a agresiones con tus vecinos. Eso habla mal de ti y no te ayuda a resolver las dificultades.

Que el reciente periodo de tensión en la pareja siente el precedente necesario para no volver a caer en el. Aprende.

Deberás dedicarle más tiempo y sacrificio a tu trabajo si pretendes progresar en el o terminarás estancado permanentemente.