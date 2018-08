¿El amor a tu favor? Las sorpresas que tiene tu horóscopo hoy

Aries

Ten cuidado porque tendrás pensamientos sobre una infidelidad por parte de tu pareja, pero tu sabes que te ama. No te dejes engañar por cosas buenas que parecen malas.

En el trabajo, tendrás coraje para enfrentar las nuevas situaciones que se aproximan en los siguientes días.

Tauro

Deberás acudir con el médico debido a unos fuertes dolores de cabeza que no te permiten continuar con tus actividades, no dejes pasar estos síntomas.

Un adolescente te pedirá un consejo muy importante, es mejor guiarlo con ética y profesionalismo, de ello depende las acciones que tomará en distintos aspectos sobre su vida e intimidad.

Géminis

Anímate a sentirte parte de una relación agradable. Es momento de dejar pasar los amores fugaces y que no te ayudan a crecer personalmente.

Varias personas te buscaran en referencia a un pago económico que debes, recuerda que es importante pagar las deudas, sobre todo las que te ayudaron a salir de problemas financieros.

Cáncer

Conseguirás mayor respeto por parte de tu pareja si te impones un poco más y dejas en claro todas esas cuestiones que te molestan y que ocasionen peleas muy seguido.

Estarás pensando en unas merecidas vacaciones pero no sientas miedo de hablar con tus superiores en el trabajo para que puedan autorizarlas.

Leo

Te preocupa una situación referente a un problema en los estudios de tus hijos, ya que uno de ellos no podrá continuar con la carrera que eligió pero no te desanimes, busca todo el apoyo posible y no dejes de apoyar a tus hijos.

Signo de leo. Foto: Pixabay

Virgo

En tu trabajo podrás apreciar varios aspectos a tu favor. Aprovéchalos para seguir creciendo. Tienes pensado tomar clases de yoga, spinning o softbol, es una buena idea para mantener tu mente despejada de todo eso que te preocupa, ya que estás superando una pérdida amorosa.

Libra

Es momento de dejar atrás ese problema con tu familiar cercano que los mantiene distantes, deja el orgullo por un lado.

Te sentirás inseguro sobre una decisión muy importante que tomaste de último momento pero si era lo que siempre soñaste, tendrás fuerzas para afrontar todo lo que se aproxima.

Escorpio

Todo el esfuerzo que has invertido con tu pareja rendirá frutos, la comunicación que han tenido marchará bien, serán buenos días para los de signo escorpio en las cuestiones amorosas y en las relaciones con amigos.

Sagitario

Intenta no depender de tu jefe o compañeros en el trabajo y haz las cosas por ti mismo, no tengas miedo de capacitaciones ni de hablar de las cosas que no comprendes pero es importante aprender de cada circunstancia en tu entorno laboral.

Cuídate de los resfriados y no te automediques.

Capricornio

Tu mente está demasiado pendiente de esa persona y te olvidas de disfrutar de ti mismo. Todo marchará bien, no te preocupes tanto.

Un familiar cercano necesitará de una pequeño apoyo económico de tu parte, pero será tu decisión ayudarlo o no, ya que tal vez no este a tu alcance.

Acuario

Saldrás de viaje en los próximos días pero no olvides resolver esa situación que tienes pendiente con tu pareja, si tus sentimientos han cambiado debes informarle para evitar mal entendidos.

Piscis

Estarás feliz con esa noticia que te dieron en días anteriores y contagiaras de felicidad a los que te rodean.

Debes dejar marchar todos los pensamientos que te ponen triste ante esa situación que no puedes cambiar. Atrapa lo bueno que te ofrecen las personas que te rodean y que no logras "ver".