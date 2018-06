Comienza la semana con las buenas vibras de tu horóscopo

Aries

Debes recordar que tu tiempo vale oro como para desperdiciarlo con alguien que no te valora y no te hace sentir especial. El amor no se exige ni se mendiga, deja a un lado lo que no te hace bien. Ahorra lo que puedes, ya que te propondrán salir de viaje, posiblemente una amistad.

Tauro

Hoy será un día de mucha energía para los signos de tauro. Se sentirá con energía de sobra y eso empapara a la gente que está a su alrededor. Pero cuidado con los dolores de cabeza repentinos y no desayunar adecuadamente, podría causarle molestias físicas.

Géminis

La llegada de una persona del pasado le perturbará pero recuerde que usted tiene el control en sus manos. Día de actividades recreativas y deportivas con la compañía de sus seres queridos. Cuide sus palabras en reuniones de negocios.

Cáncer

Tendrás un nuevo empleo y eso podría ponerte un poco nervioso y preocuoado, pero el consejo de personas sabias que te rodean le ayudarán a sentirse mejor. Sal de tu zona de confort y emprende aventuras nuevas. La monotonía te está robando lo positivo de tu vida.

Leo

Se sentirá preocupada por un asunto médico. Recibirá noticias sobre una posible operación. Ya no le de más vueltas a esa petición que tiene para su superior en el trabajo, es momento de decir la verdad. Esta noche le sorprenderán con una llamada telefónica.

Virgo

Las metas que se propuso hace un par de meses siguen esperando para que demuestre su palabra y convicción. No se desespere en asuntos legales, como un posible divorcio. Las cartas están sobre la mesa y la comunicación será primordial en este aspecto.

Libra

Todavía estás a tiempo para hablar con tu pareja sobre un asunto que no te deja dormir. Hazle saber la sinceridad en tus palabras y prepárate para lo que venga. Recibirás un consejo de quien menos te lo esperas.

Escorpio

En estos días futuros estarás un poco presionada en cuestiones económicas pero la ayuda llegará de quien menos imaginas. Conocerás a alguien del signo sagitario o cáncer que cambiará tus días. Lo mejor en el amor está por llegar.

Sagitario

Un amigo hará algo que le molestará pero no trate de cobrar venganza porque las cosas podrían empeorar. Acude al médico y quítate esos pensamientos erróneos de la cabeza, no todos los malestares son por cuestiones graves de salud. Ayudarás a un niño y eso te hará sentir mejor.

Capricornio

Sentirá deseo de realizar cosas que antes no se atrevía pero le aterra el que dirán. Dejé a un lado sus temores y encontrará lo que ha perdido por miedo al fracaso. En el hogar, su familia querrá reorganizar la casa y no se sentirá muy dispuesto para ayudar.

Acuario

Le molestará una broma que un amigo le hará. Recibirá noticias sobre un trámite escolar que lleva esperando desde hace tiempo. En ese problema crónico que tiene busque ayuda profesional.

Piscis

Tu pareja te sorprenderá con una invitación, organiza los tiempos de tus deberes en este día para evitar discusiones por llegar tarde. Las cosas marchan bien sobre un plan de viaje que tienes en puerta. Las noches será nostálgicas en este día.