Salud, dinero, amor; los astros se alinean para darte lo mejor

ARIES (de marzo 21 a abril 20)

Compartirá con su pareja una responsabilidad algo desagradable. Cumpla con las promesas que hubiera hecho. Deberá aceptar un ofrecimiento de ayuda. Evite ataques de enojo o furia, podría dañar a personcas cercanas.

TAURO (de abril 21 a mayo 20)

Después de una mañana muy productiva, sus esfuerzos podrán menguar. Posible invitación sorpresa o encuentro con un conocido. Se sentirá feliz. Un pequeños distanciamiento con su pareja podría irritar su humor.

GÉMINIS (de mayo 22 a junio 21)

Por la mañana hará muchas tareas en el hogar. Tendrá buenas ideas respecto a su trabajo. Buen momento para compras. Positivos avances financieros. Se sentirá comprometido con un amigo que le pedirá un favor especial.

CÁNCER (de junio 22 a julio 23)

Trate con diplomacia a un superior para evitar futuros problemas. Alegrías por viajes y recreaciones. En amor, nuevo nivel de comprensión por la noche. Sus sospechas sobre una situación con su pareja serán ciertas.

LEO (de julio 24 a agosto 23)

Sus amigos serán fuente de distracción. Si necesitara hacer reparaciones busque más de un presupuesto. Desconfíe de la insistencia de vendedores. Su familia le pedirá más respeto y compresión. No defraude.

VIRGO (de agosto 24 a septiembre 23)

Lo que al principio pareciera una discusión sobre ideas, dará lugar a la aceptación de las mismas. Sea perspicaz en lo laboral. No logrará cooperación. Una sorpresa llenará su día de mucho entusiasmo.

LIBRA (de septiembre 24 a octubre 23)

Tenga en claro sus ambiciones. Aproveche la oportunidad de demostrar su individualidad y no espere aprobación. La amistad y el dinero no congeniarán. Ppr la noche tendrá una invitación para divertirse o distraerse.

Foto: Pixabay

ESCORPIO (de octubre 24 a nov. 22)

Podrá planear un viaje con su pareja. En lo laboral no fuerce las circunstancias. Podría sentir un sentimiento de culpa que no se mereciera. Tendrá que dar un pago extra pero aún así sus finanzas no resultará perjudicadas.

SAGITARIO (de nov. 23 a diciembre 21)

Favorable para tratos financieros. Lo que sucediera en su vida personal le alegrará. Por la noche querría dedicarse a tareas intelectuales. Tendrá que hacer un gasto extra a causa de una mascota.

CAPRICORNIO (de dic. 22 a enero 20)

Tendrá un renovado sentimiento de confianza en si mismo, así como de bienestar personal. Sus perspectivas financieras mejorarán notablemente. Día especial para cambiar los muebles en su hogar. Renovación de energía.

ACUARIO (de enero 21 a febrero 19)

No es momento para prestar dinero, ni para contar con un amigo. Sobresaldrá en actividades de grupo, aunque por la noche querrá resolver algo personal. Este día podría haber un pequeño mal entendido con su pareja.

PISCIS (de febrero 20 a marzo 20)

Día para tratar asuntos laborales importantes con superiores. No permita que una preocupación personal anule su concentración. Necesita estar alerta. Se sentirá comprendido por su pareja. Por fin, recibirá un pago anhelado.