Feliz inicio de semana; consulta tu horóscopo y comienza bien

ARIES (de marzo 21 a abril 20)

Muéstrese moderado en todo. No incurra en excesos en comidas y bebidas. Por la noche descanse lo suficiente, es algo que necesita mucho ante las diferentes presiones.

TAURO (de abril 21 a mayo 20)

Si se preocupara por su reputación, tenga cuidado de no comportarse en forma indiscreta o irresponsable. Pero no sea demasiado duro consigo mismo. Ya no le de vueltas a ese desamor del pasado.

GÉMINIS (de mayo 22 a junio 21)

Tener que soportar la sensibilidad ajena resultará algo duro. Si puede aislarse de tal situación el progreso está asegurado. Tenga cuidado en proporción. En el amor todo marchará de maravilla ya que le darán una buena noticia.

CÁNCER (de junio 22 a julio 23)

Un familiar podrá poner en relieve su mal humor. Permita a todos participar de una tarea del hogar. Esto hará que nadie se sienta ignorado. Será contundente en su punto de vista en una reunión laboral.

LEO (de julio 24 a agosto 23)

Deberá apartarse del azar. También trate de no gastar demasiado. Una conversación sincera beneficiará a ambos miembros de la pareja. Evite molestar a personas terceras con discuciones. Comience a ahorrar porque podrían salir gastos inesperados.

VIRGO (de agosto 24 a septiembre 23)

Hablar las cosas es preferible a estar de mal humor. Contactos poderosos le serán de gran ayuda en lo laboral. Noche para disfrutar con amigos y familia. Está pensando seriamente en adquirir una mascota, pero piense bien sobre ello.

LIBRA (de septiembre 24 a octubre 23)

Propóngase ahorrar más que gastar. Busque una inversión que le haga rendir su dinero. Buen momento para nuevas oportunidades e innovaciones. En lo académico será buen momento para retomar ese curso pendiente.

ESCORPIO (de octubre 24 a nov. 22)

Aunque no es buen momento para firmar papeles, logrará acuerdos con socios y clientes sobre cuestiones importantes. Día excelente para la vida social. No se imprudente con las personas más allegadas.

SAGITARIO (de nov. 23 a diciembre 21)

Momento especial para el amor y las recreaciones. Pero un amigo insistente podrá irritarle. Sus ingresos mejoran a través de un avance laboral. Un vecino hará algo que le disgustará. Mucho diálogo.

CAPRICORNIO (de dic. 22 a enero 20)

Tendrá dudas respecto a cuestiones monetarias, pero todo se resolverá bien. Un amigo lo sorprenderá con una interesante sugerencia. Plan de viaje. Un familiar cercano le dará la noticia sobre la llegada de un nuevo integrante a la familia.

ACUARIO (de enero 21 a febrero 19)

Un cruce de palabras con el ser amado podría alterarle momentáneamente, pero el momento es bueno para intercambiar ideas y disfrutar de diversiones. Llame a sus familiares lejanos, le hará sentirse mejor.

PISCIS (de febrero 20 a marzo 20)

Cumpla con sus obligaciones familiares. No permita que pequeños problemas le arruinen el día. En lo posible delegue responsabilidades. Momento ideal para realizar actividades al aire libre