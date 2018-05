Feliz fin de samana, ¿Qué hay en tu horóscopo en este sábado?

ARIES (de marzo 21 a abril 20)

Estará de humor para las diversiones y no necesitará ninguna excusa para una celebración. Desafortunadamente, un amigo se mostrará dispuesto a discutir. No se preocupe por situaciones que no le pertenecen.

TAURO (de abril 21 a mayo 20)

Encontrará algo valioso y útil al ir de compras. Buenas noticias alegrarán el círculo familiar. En lo laboral no debería forzar situaciones. Tenga paciencia. Recordar que todo tiene arreglo le ayudará a salir de diversas situaciones.

GÉMINIS (de mayo 22 a junio 21)

Surgirá una pequeña discusión con un amigo o conocido. Al ir de compras controle sus gastos. Buen momento para dedicarse a una tarea doméstica. En el amor pensará seriemente en una fuerte decisión que tiene que tomar cuanto antes.

CÁNCER (de junio 22 a julio 23)

Suavice las diferencias con un colega. No será buen momento para compras personales. Noche ideal para reuniones con amigos o para salir con su pareja. Podría surgir arrepentimiento sobre una cuestión amorosa.

LEO (de julio 24 a agosto 23)

Podrá hacer un cambio pequeño en sus ambiciones laborales por la mañana. Recibirá respaldo financiero para un proyecto. Cumpla con sus promesas. Vendrá una nueva sugerencia para un empleo nuevo. Todo marchará bien en lo sentimental.

El signo de Leo. Foto: Pixabay

VIRGO (de agosto 24 a septiembre 23)

Posibilidad de encontrar el amor a través de una presentación o de hacer nuevas amistades. Se interesará por algo de naturaleza filosófica. Las palabras de un amigo hacia otro le perturbarán. Tome clases de idiomas, le servirá para un proyecto en el futuro.

LIBRA (de septiembre 24 a octubre 23)

Día excelente para recreaciones familiares o para compras. Posibilidad de viajes cortos en las semanas venideras. Periodo de buenas ideas. Deje de pensar que todas las personas a su alrededor le quieren causar algún mal.

ESCORPIO (de octubre 24 a nov. 22)

Disfrutará de tareas creativas y de viajes. En las semanas próximas posibilidad de hacer compras importantes. Será un buen período para sus finanzas. Posible gasto bancario.

SAGITARIO (de nov. 23 a diciembre 21)

Tenga cuidado de quienes quieran sacar partido de asuntos financieros. Favorable para la creatividad. Un amigo le dará suerte. Posible enojo por la noche.

CAPRICORNIO (de dic. 22 a enero 20)

Podrá recibir reconocimientos en su trabajo. Buen momento para lo financiero, aunque el dinero podrá ser motivo de discusión con el ser amado.

ACUARIO (de enero 21 a febrero 19)

Por la mañana estará muy apurado. Un amigo tendrá buenas intenciones pero su consejo será de poca ayuda. Le platicará a un amigo sobre un problema que le genera estrés pero este le ayudará.

PISCIS (de febrero 20 a marzo 20)

Trate de mostrarse más cooperativo con sus compañeros. No encontrará las soluciones que busca respecto a un asunto laboral. Noche ideal para lo social sobre todo en compañía de su familia.