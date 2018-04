¡Feliz fin de semana! No te pierdas tu horoscópo

ARIES (de marzo 21 a abril 20)

Mayor armonía en sus relaciones personales, el trabajo y la vida social. Sus amigos cooperarán con usted y tareas artísticas tendrán buenos resultados.

TAURO (de abril 21 a mayo 20)

Su vida social no pasará por su mejor momento ya que se perderán oportunidades, habrá demoras o tratará con personas que no serán de su agrado. No se exprese tan rudo con sus familiares cercanos.

GÉMINIS (de mayo 22 a junio 21)

Tendrá un sentimiento vago de descontento por la mañana. Podrá experimentar cierto temor al paso de los años o sentirse inseguro en el amor. El alago de un compañero le motivará.

CÁNCER (de junio 22 a julio 23)

Su sensibilidad emocional podrá traerle problemas de salud si usted no se sabe controlar. Replegarse en su soledad o un retiro espiritual le ayudará.

LEO (de julio 24 a agosto 23)

Deseará tener autoridad en algún área de interés cultural o principios sólidos. Sentirá curiosidad por culturas extranjeras, historia o tradiciones.

VIRGO (de agosto 24 a septiembre 23)

Dedicará tiempo al estudio de la filosofía, la religión, las leyes o el arte. Favorable para viajes. Cuestionarse algo es saludable y dará lugar a ideas nuevas. Por fin le llgeará un pago que tanto está esperando.

LIBRA (de septiembre 24 a octubre 23)

Momento especial para el amor y las diversiones. Disfrutará de pasatiempos, juegos con niños o salidas románticas. Perfeccione habilidades creativas.

ESCORPIO (de octubre 24 a nov. 22)

Si no estuviera en forma no le convendría tratar de hacer ciertos ejercicios, ya que podría traerle problemas físicos. Amplíe sus contactos sociales.

SAGITARIO (de nov. 23 a diciembre 21)

Surgirán nuevas oportunidades para conocer gente, lugares o costumbres. Descubrirá un sistema religioso o filosófico para guiar su vida, o estudiar algo. Planes para ingresar a una escuela de baile.

CAPRICORNIO (de dic. 22 a enero 20)

Surgirán beneficios de alguien que le ayudará a expandir sus conocimientos y comprensión. La promoción y la publicidad podrán dar buenos dividendos. El divorcio de unas personas conocidas le impactará.

ACUARIO (de enero 21 a febrero 19)

Aléjese de personas de mente estrecha o ideas sectarias. La comunicación será mejor con quienes tengan su propio nivel intelectual. Nuevas ideas. Planea un viaje pero tendrá que esperar un poco más.

PISCIS (de febrero 20 a marzo 20)

Las oportunidades sociales se incrementarán a través de lo laboral. Se conectará con colegas, grupos u organizaciones. Tendrá más responsabilidades.