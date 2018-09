Ponte en forma según tu signo zodiacal

El horóscopo no sólo predice la suerte, el amor, el dinero o el futuro, también te puede indicar con precisión astrológica el tipo de ejercicio ideal para tu cuerpo. Ahora ya no tendrás que hacer rutinas que no van con tu personalidad y que no te ayuda en nada. Aquí te decimos cual es el ejercicio ideal según los astros.

Si eres de las que creen fielmente en el horóscopo, no habrá problemas para que tomes en cuenta los deportes que las estrellas te indican. Sólo tienes qu ponerlos en práctica para poder mantenerte en forma y lucir cuerpazo.

Aries (21 marzo al 19 abril)

La paciencia no es una virtud de aries, por lo tanto los ejercicios que tengan resultados rápidos son los que deben practicar las mujeres de este signo. Por su preferencia al movimiento, a aries le ayuda las actividades que involucran fuerza, concentración y agilidad como las artes marciales, crossfit, la gimnasia, zumba y el boxeo.

Tauro (20 abril al 20 de mayo)

Los tauros son amantes de la naturaleza, les encanta las comidas bajas en grasas y relajarse. Algo que caracteriza a tauro es que tiene mucha energía, pero el gimnasio no es su fuerte. Así que para ellas son mejores las actividades que les permita tomar aire, como caminatas o andar en bicicleta. Escuchar música relajante a la hora de hacer ejercicio, es algo que las motiva mucho.

Géminis (21 mayo al 21 junio)

Las mujeres de géminis adoran el movimiento. Por esa pasión les resulta más fácil emprender cualquier rutina de ejercicios. Las actividades que requieren flexibilidad y rapidez son las indicadas para ellas. El ciclismo, la natación, la gimnasia, el tenis y zumba son algunas de las actividades recomendadas. También pueden sacarle mucho provecho al yoga.

Cáncer (22 junio al 22 julio)

Este es el otro signo al que le favorece las actividades acuáticas como la natación o los aeróbics en el agua o fuera de ella. Como las cáncer son muy sensitivas, no se recomienda los ejercicios bruscos, fuertes o competitivos. Una ventaja es que disfrutan mucho cocinar, así pueden prepararse para estar en forma o adelgazar.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Para las vanidosas de leo, el ejercicio es otra forma de estar bellas, por lo tanto lo disfrutan mucho. El yoga, los pilates y el spinning son las actividades que le son más recomendadas para practicar. Por naturaleza las de este signo quieren ser el centro de atención, por esa cualidad pueden practicar actividades en la que puedan sobresalir solas como en el ballet.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Las virgo están llenas de energía y vitalidad, que algunas veces necesitan calmar. Unas clases de yoga, pilates y zumba les beneficia mucho. Las nacidas en este signo necesitan hacer ejercicios que requieran de mucha fuerza como caminatas de resistencia o escalar montañas, ya que a las virgo no les cuesta mucho trabajo hacer deportes.

Libra (23 septiembre al 23 de octubre)

Aunque es el símbolo de balanza, a las libras les encanta estar en movimiento, son amantes de las fiestas y tienen mucha vitalidad, los ejercicios para desarrollar músculos les favorece mucho, además de las actividades como el tenis, zumba o el gimnasio. Como son personas sociables también le son muy útiles los deportes en equipo.

Escorpión (24 octubre al 22 noviembre)

Las de signo escorpión tienen un enorme espíritu competitivo, por eso cualquier actividad deportiva les parece una oportunidad para lucirse. Ellas necesitan actividades extenuantes como el kick boxing o las carreras rápidas. Les hace bien tener unos momentos para si mismos con ejercicios individualistas como bicicleta, patinaje o pesas.

Sagitario (23 noviembre al 21 diciembre)

A las sagitarios no les agrada mucho la idea de hacer ejercicio, por eso siempre encuentran pretextos para no hacerlos. Pero como son personas que disfrutan del aire libre y la naturaleza, pueden ejercitando andando en bicicleta, trotar o caminar. Siendo muy extrovertidas deben hacer las actividades en compañía.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

La flexibilidad del horario y el tiempo de actividades son la clave para que capricornio haga ejercicio. Si no tienen libertad de hacer sus propios cambios se le hace difícil mantenerse en forma. Como son un signo de la tierra necesitan practicar los ejercicios que los pongan en contacto con el, como correr, escalar o largas caminatas al aire libre.

Acuario (20 enero al 18 febrero)

Las acuarianas son muy amistosas y gustan de trabajar en equipo, pero claro, tienen que ser lideres. Por eso las actividades novedosas y en contacto con la naturaleza como patinar en un parque o practicar tenis son las más recomendables para ellas. Las mujeres de este signo tiene que hacer deportes que les diviertan porque si no se aburren con facilidad.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Este signo es acuático, por lo tanto los ejercicios en el agua son los ideales para ellos, la natación, el buceo, los aeróbics acuáticos y toda actividad en la que tenga que mojarse. Además les benefician las actividades en las que se necesitan gracia, expresión y precisión como el yoga y danza. Pueden acomodarse a una clase de aeróbics sin complicaciones.