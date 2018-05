Mitad de semana, ¿Qué te depara en el amor y el dinero?

ARIES (de marzo 21 a abril 20)

Momento para dar a conocer sus ideas. Posibilidad de adquirir un objeto de lujo, aunque podría tener que devolverlo al comprobar que no podría pagarlo. Excelente día para distraerse al aire libre o en algún lugar divertido.

TAURO (de abril 21 a mayo 20)

Aunque el momento será indicado para ganar dinero, su criterio estará ausente al tratarse de gastos. Bueno para lo creativo. Tenga cuidado con sus sospechas podrían ser ciertas. Un mal entendido en el amor le dejará inseguro pero no tendrá más opción que confiar.

GÉMINIS (de mayo 22 a junio 21)

Evite idealizar el amor. Querrá tener más tiempo para sí mismo, pero responsabilidades extras en el hogar o con familiares harían imposible tal situación. No olvide la comunicación con sus seres queridos.

CÁNCER (de junio 22 a julio 23)

La intimidad acrecentará el amor. Inclinación a preocuparse demasiado. Trate de superar sus limitaciones para lograr lo máximo de las posibilidades. Recibirá un pago o un bono extra que tanto ha estado esperando.

LEO (de julio 24 a agosto 23)

Su autodisciplina le permitirá hacer más que de costumbre en el trabajo. Tendrá en su mira metas nuevas. Un consejo resultará poco práctico. No tenga miedo de enfrentar a un superior en su área laboral. Sea cauteloso con sus palabras.

VIRGO (de agosto 24 a septiembre 23)

Aléjese de esquemas especulativos de inversión. Planes de estudio o de viajes. Favorable para tratar con agentes, abogados o representantes. Tendrá algunos problemas de nervios y sentimientos encontrados, sea fuerte.

LIBRA (de septiembre 24 a octubre 23)

Lo que hiciera en forma reservada le beneficiará financieramente. Un problema hogareño no se resolverá, pero todo lo demás resultará bien. Comprará algo que le dejará un buen sabor de boca y no verá afectada sus finanzas.

ESCORPIO (de octubre 24 a nov. 22)

Un amigo le hará una confidencia. Su preocupación respecto a un asunto financiero empañará su entusiasmo por una salida de placer. Posibles demoras. No cuente sus planes a desconocidos.

SAGITARIO (de nov. 23 a diciembre 21)

Le darán un consejo muy útil que deberá tomar al pie de la letra. Las dudas anularán su buen desempeño en el trabajo. No se crea el centro del universo. No caiga en dilemas ajenos en la escuela o trabajo, sus compañeros no le protejerán.

CAPRICORNIO (de dic. 22 a enero 20)

Posibles desinformaciones. Un lazo amistoso se hará más fuerte. La suerte estará de su parte al decidir terminar algunas tareas. Comenzarán todos los trámites para unas vacaciones.

ACUARIO (de enero 21 a febrero 19)

Se mostrará más introvertido que de costumbre. La meditación le reportará pensamientos trascendentes. Completar algunas tareas será prioridad. Una noticia del pasado le hará sentir que ha perdido su tiempo con su pareja. Momento de tomar nuevos horizontes.

PISCIS (de febrero 20 a marzo 20)

La vida social se hará más intensa. Recibirá noticias de un amigo. Podrá prestarse como voluntario para una tarea en relación a una actividad de grupo. El favor de un vecino le sacará de un apuro.