No olvides descubrir lo que tu signo zodiacal tiene para ti

ARIES (de marzo 21 a abril 20)

Aunque tendrá en mente el fin de semana próximo y todos sus planes sociales, sería prudente prestar más atención a sus asuntos laborales.

TAURO (de abril 21 a mayo 20)

Las situaciones poco placenteras llegan a su fin, lo que le pondría de un positivo buen humor. Los demás notarán su felicidad. El ambiente festivo durará

GÉMINIS (de mayo 22 a junio 21

Será requerido para tomar una decisión. Tenga calma. Esta situación venía generándose desde hace tiempo, por lo que le será un buen momento para tomar una decisión.

CÁNCER (de junio 22 a julio 23)

No está preparado para trabajar este día. Tómese su tiempo, el día puede ser aprovechado para otras cosas. Será un buen fin de semana.

LEO (de julio 24 a agosto 23)

No estará preparado para una confusión que surgiera en el trabajo. Por lo tanto tendrá que dedicarle más tiempo de lo usual. Descanse esta noche.

VIRGO (de agosto 24 a septiembre 23)

La situación está bastante calma lo que le permitirá planear a un fin de semana tranquilo. No estará de humor para la vida social. Aproveche para descansar.

LIBRA (de septiembre 24 a octubre 23)

Aunque usted no esperaba cierta invitación social. Le llegará sorpresivamente. No se de atemorice y no lo lamentará más tarde.

ESCORPIO (de octubre 24 a nov. 22)

Alguien podrá plantear una cuestión que le mantendría pensando por un tiempo. No tema examinar sus convicciones, pueden ser muy buenas.

SAGITARIO (de nov. 23 a diciembre 21)

Repentinamente se sentirá el centro de una situación. En vez de incomodarse por esto trate de aprovecharlo. Si todos le ven como un líder, así será.

CAPRICORNIO (de dic. 22 a enero 20)

Ha aprendido el valor de la cooperación y debería continuar en ello. Escuchar a los demás no es fácil, pero en estos momentos es una idea muy prudente.

ACUARIO (de enero 21 a febrero 19)

Una vez que esté dispuesto a terminar una discusión, usted y el ser amado experimentarán un renovado amor. Salgan juntos y no teman gastar dinero.

PISCIS (de febrero 20 a marzo 20)

Un familiar que vive lejos se pondrá en contacto con usted para darle algunas noticias que le perturbarán. Podría tener que hacerle una visita.