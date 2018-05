Comienza este día con lo mejor; consulta aquí tu horóscopo

ARIES (de marzo 21 a abril 20)

Podrán llamarle para brindar ayuda. Posibilidad de pequeñas extravagancias. Su atención se centrará en tareas domésticas. Noche tranquila. Se sentirá con energía para actividades deportivas.

TAURO (de abril 21 a mayo 20)

Tendrá una reunión con unos vecinos a quienes no ha tratado por un tiempo. Acuerdo en la pareja sobre asuntos mutuos y algunos más financieros. Llamada importante esta noche.

GÉMINIS (de mayo 22 a junio 21)

Podrán surgir gastos inesperados. Día muy activo en lo social. Posible invitación a un viaje. Algunos conocidos le resultarán de ayuda en lo laboral. Se verá en la necesidad de cambiar su lugar de residencia.

CÁNCER (de junio 22 a julio 23)

Su energía extra le permitirá hacer muchas cosas. Evite mostrar una actitud demasiado independiente en su trato con superiores. Ganancias financieras. No deje escapar oportunidades por temor al que dirán.

LEO (de julio 24 a agosto 23)

Las horas de la mañana serán las mejores. Le darán un consejo valioso en el plano laboral. Un amigo le agobiará con un problema o le pedirá dinero. Su pareja estará distanciada por cuestiones laborales, no se desanime.

VIRGO (de agosto 24 a septiembre 23)

Sus contactos sociales le serán muy útiles en lo laboral. Se sentirá preocupado por un asunto personal. Tendencia a replegarse en sí mismo esta noche. Se vera preocupado por un asunto económico. El tiempo lo arregla todo.

LIBRA (de septiembre 24 a octubre 23)

Se mostrará correcto y trabajador. Su atención se centrará mayoritariamente en tareas rutinarias. El panorama monetario se aclarará. La ayuda de una persona desconocida le traerá cierta inseguridad.

ESCORPIO (de octubre 24 a nov. 22)

Estará dispuesta a ayudar a un niño. Desbordará confianza en sí mismo y el día será excelente para poner en práctica proyectos nuevos. Gran iniciativa. Tendrá sus dudas con una persona del sexo opuesto a quien conoció recientemente.

SAGITARIO (de nov. 23 a diciembre 21)

Evite riesgos financieros y movimientos oportunistas. El día se presentará excelente para disfrutar de la vida. Deslumbrará con sus ideas creativas. Comienzan los planes de un viaje.

CAPRICORNIO (de dic. 22 a enero 20)

Favorable para hacer adquisiciones para el hogar. Posibilidad de encontrar el amor a través de una presentación. Gran creatividad. Atará cabos sueltos. Un familiar cercano le dará una emotiva sorpresa.

ACUARIO (de enero 21 a febrero 19)

Las cosas no sucederán tan rápido como querría en lo concerniente a trabajo, pero esto no debería descorazonarle. Evite perder la paciencia con un amigo. No pierda tiempo intentando recuperar lo que ya se perdió.

PISCIS (de febrero 20 a marzo 20)

Ideal para compras. Podría tener una desilusión en amor o con un niño. No será un buen momento para citas ya que el momento será difícil. El pasado tendrá un nuevo nombre y aparecerá en una red social.