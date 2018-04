Conoce si los astros están a tu favor y checa tu horóscopo

ARIES (de marzo 21 a abril 20)

No será buen momento para ninguna clase de azar. Su intuición no será de gran agudeza. Pero la creatividad estará en su punto máximo. Evite realizar compras que no necesita realizar y comience a ahorrar.

TAURO (de abril 21 a mayo 20)

Momento para prestar atención a un asunto doméstico importante. Pero en lo financiero no tendrá preocupaciones. Posibles rencillas entre enamorados. Se sentirá un poco cansado que de costumbre. Paseo al aire libre.

GÉMINIS (de mayo 22 a junio 21)

No será momento para tomar decisiones importantes en relación a su carrera. Una situación que le está molestando pronto se resolverá. Sea paciente. La llegada de una persona a una reunión le pondrá incómodo.

CÁNCER (de junio 22 a julio 23)

Por la mañana el hogar parecerá un campo de batalla. Pero esto se resolverá a su satisfacción. En el trabajo, la comunicación será la clave del éxito. Un viaje en puerta le subirá los ánimos.

LEO (de julio 24 a agosto 23)

Su talento creativo no se pondrá en evidencia por la mañana. Pero con el correr de las horas, cambiará y podrá lograr un asombroso éxito en el trabajo. Se verá ajustado en cuestiones financieras pero un amigo le ayudará.

VIRGO (de agosto 24 a septiembre 23)

Su intuición estará tratando de decirle algo y será prudente escucharla. Deberá investigar a alguien de quien sospechará tener motivos ulteriores. Evite ser imprudente con sus compañeros de trabajo.

LIBRA (de septiembre 24 a octubre 23)

Hable claro y diga lo que tiene en mente. No es común en usted mostrarse cohibido. Su sinceridad despertará una oleada de amistad. Recibirá un importante reconocimiento.

ESCORPIO (de octubre 24 a nov. 22)

Evite la tentación de comprometerse en un romance a distancia. Dedíquese a sus tareas inmediatas, ya sean laborales o de educación. Noche familiar.

SAGITARIO (de nov. 23 a diciembre 21)

Un error en sus cuentas le tomará por sorpresa. Trate de solucionarlo en forma inmediata. Recuerde que en esta era electrónica todo puede ser posible.

CAPRICORNIO (de dic. 22 a enero 20)

Un amigo tendrá algo que decirle, préstele atención. Tal persona actuará con sus mejores intenciones. En el hogar surgirán desacuerdos menores. La fatiga podría ganarle a mitad del día. Recupere energías.

ACUARIO (de enero 21 a febrero 19)

Estará muy preocupado con los problemas de un familiar. Pero tal persona será culpable de su propia destrucción. Evite gastar mucho si sale esta noche. Se sentirá en completa conexión con su pareja.

PISCIS (de febrero 20 a marzo 20)

Enfrente ese problema respecto a un niño. Los familiares le apoyarán y comprenderán. Financieramente todo mejorará. Aproveche el buen momento. No se desanime en eso que le causa temor con un cambio de residencia.