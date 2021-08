Te decimos cuáles son las contraindicaciones de comer carne todos los días

La carne magra o roja es uno de los alimentos que aportan más proteínas y aminoácidos esenciales a tu cuerpo, los cuales te dan la energía suficiente para cubrir el desgaste por las actividades físicas del día con día, pero cuando comes carne en exceso te pones en riesgo de padecer enfermedades del corazón, las articulaciones, el hígado y los riñones, conoce más sobre este alimento de origen vegetal y sus contraindicaciones.

Leer más: 4 infusiones que te ayudarán a desintoxicar el cuerpo de forma natural

¿Cómo se llama la enfermedad por comer mucha carne?

Cuando comes mucha carne corres el riesgo de padecer hiperuricemia. Es decir un aumento en tus niveles de ácido úrico que causa un dolor agudo en las articulaciones y puede dar lugar a la enfermedad de la gota. El ácido úrico es una sustancia que está presente en lol alimentos ricos en purinas, cuando comes mucha carne el metabolismo no puede desechar correctamente este ácido y cuando se acumula en el cuerpo, forma cristales sólidos en las articulaciones que generan un dolor intenso y agudo.

Además del aumento de los niveles de ácido úrico, cuando comes mucha carne aumentan los niveles de colesterol, que proviene de las grasas saturadas de la carne. Cuando estos aumentan forma placas en las arterias que pueden causar un infarto al miocardio y ateroesclerosis.

Leer más: Los mejores maridajes de cerveza artesanal y platillos mexicanos

¿Qué pasa si comes carne todos los días?

La carne es necesaria en la dieta para tener una buena salud, sin embargo, comer mucha carne puede elevar el nivel de ácido úrico, un químico de desecho del cuerpo humano que cuando no se elimina correctamente, puede causar dolor en las articulaciones y enfermedades como la gota

El consumo excesivo de carne contribuye a la parición de diabetes mellitus. De acuerdo con el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaria de Salud del Gobierno de Mexico, si consumes carne en exceso existe un 60% más de probabilidades de contraer diabetes.

Comer carne todos los días también aumenta la predisposición a contraer cáncer de colon, por las sustancias químicas que actualmente se utilizan para la conservación de las carne en refrigeración y los químicos que se desprenden de su cocción.