5 Consejos útiles para almacenar los alimentos en el refrigerador

Si no pasas mucho tiempo en casa y sueles almacenar alimentos rezagados en el refrigerador, debes saber que estos pueden comenzar a descomponerse después de dos semanas, produciendo bacterias y microbios. A continuación, te damos 5 prácticos consejos para que tus productos se conserven durante más tiempo en el refrigerador y reduzcas el riesgo de contaminación e intoxicación por consumir alimentos en mal estado.

Leer más: Los 3 quesos mexicanos más saludables y sus beneficios

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

5 consejos para almacenar tus alimentos en el refigerador

1. Controla la temperatura

Para que los alimentos se conserven en buen estado dentro del refrigerador deben mantenerse a una temperatura constante, si está cambia drásticamente de un momento a otro la cadena de enfriamiento se romperá y comenzarán a descomponerse. Alimentos como Verduras, hortalizas y frutas deben mantenerse a no más de 4 grados, mientras que los pescados y carnes congeladas deben mantenerse en un rango de temperatura de entre 0 y 2 grados centígrados. Te recomendamos consumir los alimentos congelados en un lapso no mayor a 3 semanas, ya que pasado este tipo comenzarán a perder sus propiedades nutricionales. También es importante que no introduzcas alimentos calientes en el refrigerador para enfriarlos, ya que podrías alterar la temperatura en su interior, romper la cadena de frio y poner en riesgo de contaminación todo su contenido.

2. Coloca los alimentos donde corresponde

La mayoría de los aparatos refrigeradores tienen compartimentos especiales para cada tipo de alimento, tanto para alimentos congelados como para alimentos frescos. Algunos electrodomésticos te señalan con figuras o dibujos el espacio ideal para cada producto. Te recomendamos colocar frutas, verduras y hortalizas en la parte más alejada a la fuente de frio de tu refrigerador, que generalmente es la parte más baja del aparato. Lácteos, embutidos y sobrantes de alimentos cocinados deberán estar en la parte media. Huevos, bebidas y aderezos en las puertas del aparato. Mientras que los alimentos congelados deberán permanecer en el congelador hasta el momento que los vayas a utilizar.

3. Revisa las fechas de consumo preferente

tipo de alimento tiene una fecha de caducidad especifica, por ejemplo, los huevos pueden mantenerse en buen estado hasta por 5 semanas dentro del refrigerador, mientras que los embutidos comienzan a producir microorganismos dañinos después de 6 días, aún a bajas temperaturas. La carne fresca no congelada, comenzará a estropearse después de 24 horas y no es recomendable consumir los sobrantes de comida después de 36 horas.

4. Mantén el orden y la limpieza

La higiene es fundamental para mantener tus alimentos en buen estado dentro del refrigerador. Además, el orden en que los colocas es muy importante, puesto que si los amontonas sin cuidado pueden limitar la circulación del aire frio y alterar la temperatura de algunas zonas, propiciando la descomposición de los productos. Otro punto muy importante es limpiar de inmediato cualquier derrame de líquidos en el interior del aparato, puesto que estos derrames pueden generar bacterias y microorganismos y con la circulación del aire frio pueden contaminar otros alimentos. Te recomendamos limpiar con detenimiento tu aparato refrigerador por lo menos una vez por semana, desechar cualquier alimento en mal estado y revisar las fechas de consumo preferente.

Leer más: Cómo cocer el brócoli y la coliflor para que no pierdan sus propiedades

5. Manten la puerta cerrada

Aunque pareciera obvio, en muchas ocasiones puedes olvidar cerrar la puerta del refrigerador y con ello ocasionar romper la cadena de frio dentro del electrodoméstico, lo cual puede provocar riesgos en la conservación de tus alimentos. Después de extraer los alimetos que vayas a cocinar asegurate siempre de que la puerta ha quedado bien sellada y de esta manera evitar riesgos de contaminación.

Síguenos en