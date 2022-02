5 concejos de cocina para no desperdiciar alimentos

Dicen por ahí que desperdiciar la comida es una de las peores cosas que se pueden hacer, habiendo tantas personas que no tienen acceso a una buena alimentación. Seguramente tú no tienes este hábito, pero ¿habías pensado en maneras de aprovechar al máximo los productos perecederos de tu despensa? En esta nota te damos 5 prácticos concejos para que reduzcas el desperdicio al mínimo.

Leer más: Económico y nutritivo: frutas y verduras de temporada para el mes de febrero

1. Almacena correctamente las frutas y verduras

Una buena técnica de almacenaje puede extender la vida útil de tus alimentos, y es mucho más sencillo de lo que te imaginas: sólo tienes que envolverlos en periódico o una servilleta de tela y después guardarlos en una bolsa, de preferencia resellable. Este tip es especialmente útil para los vegetales de hoja, como las lechugas, el cilantro o las espinacas, sin embargo beneficia cualquier producto conservándolo más fresco.

2. Aprovecha los sobrantes de verdura

Pelas las papas, le quitas el rabillo a las zanahorias, retiras las capas exteriores de la cebolla, no utilizas la parte superior del jitomate, cuando cortas el brócoli te deshaces del tallo… podríamos continuar, son muchas las partes de los vegetales que no usamos y simplemente terminan en la basura. En lugar de eso, consérvalas en el congelador y cuando tengas una buena cantidad, prepara un caldo con ellas, será una rica y nutritiva base para alguna sopa.

3. Pelar jengibre con cuchara

El jengibre es una especia que cada vez se utiliza más. Esto es una buena noticia, ya que cuenta con muchos beneficios para la salud. Pero, ¿estás desperdiciando parte de su pulpa al pelarlo? Si lo haces con un cuchillo, entonces sin duda alguna estás dejando ir parte de la raíz. Prueba a pelarlo con una cuchara, verás con qué facilidad se desprende la cáscara sin llevarse trozos en el camino.

4. Plátano para madurar otras frutas

En ocasiones compramos frutas que aún no están maduras, con la intención de que se conserven por más tiempo. Sin embargo, a veces sucede que resulta contraproducente y el alimento no madura por sí sólo, o no ha terminado su proceso de maduración cuando queremos consumirlo. Para corregir esto, guarda la fruta que deseas madurar en una bolsa de papel junto con un plátano. Gracias a sus emisiones de etileno, el proceso de maduración se acelerará.

Leer más: Conoce 3 variedades de leche vegetal y cómo prepararlas

5. Papa para absorber la sal

El accidente culinario más común: se nos pasó la medida de sal. En lugar de resignarte a comer un platillo desagradable o a simplemente tirar la comida, intenta agregar una papa entera y sin cáscara a la preparación. Absorberá el exceso de sal y podrás disfrutar de lo que preparaste sin inconvenientes.

Sigue estos sencillos concejos y te aseguramos que el desperdicio de alimentos en tu cocina será cada vez menor, además podrás aprovechar los sobrantes para poder preparar sopas y guisos.