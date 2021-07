5 tips para ser mejor en la cocina si eres principiante

Cocinar no es tan difícil como te imaginas, si quieres comenzar a preparar tus propios alimentos o te interesa estudiar gastronomía, te damos 5 tips para principiantes, que de inmediato se reflejará en el sabor de tus platillos y el tiempo que tardas en cocinarlos.

¿Cómo ser mejor en la cocina si eres principiante ?

1. No es necesario comprar utensilios especializados

No compres todos los utensilios que veas. Empieza con unos buenos sartenes y ollas, un par de buenos cuchillos, un rallador y una batidora, con eso debería bastar.

2. Planifica y organiza

Planifica los platos con el tiempo suficiente, organiza todos los utensilios e ingredientes que necesites y así ahorrarás mucho tiempo y te evitarás muchos disgustos.

3. Descongela con tiempo

No descongelar bien los alimentos afecta al tiempo que te va a llevar el cocinado, también necesitarás más esfuerzo pero, lo más importante: un mal descongelado resta sabor a tus platos.

4. La limpieza debe ser progresiva

No esperes al final para limpiar, ya que vas a encontrarte con una buena pila de platos y utensilios. Esto puede quitarte las ganas de seguir cocinando, así que lo más práctico es ir limpiando sobre la marcha.

5. Probar las comidas es fundamental

Esto es súper básico en la cocina. Pruébalo todo: los guisos, las salsas, los sofritos, todo. Es el único modo de saber si estás haciendo algo que esté rico y que te guste.

6. Cuidado con el ajo

El ajo picado da un exquisito sabor a nuestros platos, pero se quema con muchísima facilidad y entonces puede alterarlo. Te recomendamos que en los sofritos tengas mucho cuidado al ponerlo al fuego.

7. Dorar bien las verduras

Si quieres dorar verduras lo mejor es que no las dejes por mucho tiempo en el sarten. Usa un fuego alto y no despegues el ojo, pero para que se doren sólo lo suficiente y no se quemen.

