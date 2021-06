Así se limpian y cocinan los quelites para que no queden amargos

Los quelites son una planta originaria de Mëxico y su nombre proviene del vocablo náhuatl Quilitl que significa: verdura o planta tierna que se come. La mayoría de las especies que se consumen son silvestres y crecen de manera natural durante la época de lluvias. Además de su gran sabor son muy nutritivos ya que contienen de fibra, de vitaminas A y C, así como ácidos grasos omega 3 y omega 6. En esta nota te decimos como limpiarlos y cocinarlos para que no queden amrgos.

Como se limpian y cocinan los quelites para que no queden amargos

Al igual que las espinacas, el sabor amargo de los quelites proviene de la alta concentración de minerales (calcio, potasio, magnesio, fósforo, hierro y zinc) que se encuentran principalmente en sus raíces y tallos, por esta razón debes saber como limpiarlos y cocinarlos adecuadamente para que no queden amargos. A continuación te decimos como hacerlo.

1. Cómo limpiar los quelites.

Corta la raíz y lávalos con agua y jabón

Desecha los tallos más gruesos

Pela con cuidado y desprende la piel de los tallos más delgados, con ayuda de un cuchillo.

2. Cómo cocinarlos para que no queden amargos

Existe una infinidad de guisos que puedes preparar con los quelites y cada región del país tiene su receta. En esta nota damos la receta para guisarlos con ajo, cebolla y jitomate.

Ingredientes.

½ kilogramo de quelites frescos

1 cebolla pequeña

1 diente de ajo

3 jitomates medianos

1 chile serrano

2 cucharadas de aceite vegetal

2 cucharadas de sal

Modo de Preparación.

Coloca los quelites en una olla con suficiente agua para cubrirlos por completo, agrega una pizca de sal, coloca la tapa de la olla y déjalos cocer durante 3 minutos. Pica una cebolla pequeña y un diente de ajo finamente. Pica el jitomate en cubos medianos. Desvena el chile serrano y córtalo en rodajas. Escurre los quelites cocidos. Coloca un sartén a fuego bajo y agrega el aceite. Sofríe la cebolla, el ajo, el jitomate y chile durante 2 minutos. Añade una cucharada de sal y mezcla Agrega los quelites y guísalos durante dos minutos. Sirve el guiso acompañado de tortillas de maíz

