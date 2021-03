Cómo hacer un huevo duro de la manera adecuada para que quede perfecto

A pesar de que preparar huevos es sencillo no siempre adquieren la apariencia deseada porque hay algo en la técnica de preparación que no se hace de la forma adecuada. Si has intentado de muchas formas que los huevos cocidos que preparas queden perfectos y no lo has conseguido, quiere decir que hay uno o dos aspectos que debes cambiar a la hora de hacerlos.

Por lo general, la clave de que un huevo duro se vea perfecto luego de pelarlo tiene que ver con el tiempo de cocción y con qué es lo que haces después de sacarlo del fuego, si les permites alcanzar la temperatura ambiente antes de pelarlos o no.

¿Cuánto tiempo tarda en cocer un huevo?

Luego de confirmar que los huevos no tienen cuarteadoras en su cáscara hay que poner a calentar suficiente agua para cubrirlos con una cucharada de sal y una cucharadita de vinagre. Cuando el agua alcance los 69° o esté por hervir, es hora de integrar los huevos.

Expertos recomiendan que luego del minuto cuatro hay que agitar el agua con una cucharada por un minuto para hacer que las yemas de los huevos se acomoden en el centro del huevo por medio de esta acción centrífuga.

Exactamente a los 10 minutos de haber introducido los huevos en el agua hirviendo, es hora de retirarlos en un recipiente con agua fría para detener su cocción por tres minutos antes de poder pelarlos.

¿Cómo saber si un huevo está cocido?

Es sencillo para el tacto comprobar si un huevo está cocido ya que su densidad y peso cambian. Sin embargo, otra forma de verificar que un huevo duro está cocido antes de pelarlo es dándole vueltas sobre su propio eje y, si este se levanta, es señal de que está listo.