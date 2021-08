Cómo preparar un delicioso flan con harina de maizena sin horno

Este delicioso postre es muy económico y fácil de preparar, no requieres de horno y no lleva huevo, así que es ideal para aquellos a quienes no les gusta el sabor del huevo en los postres. aprende como hacer flan de maizena sin horno y sin huevo. Está receta es para 8 porciones y el grado de dificultad es bajo.

Leer más: Cómo hacer galletas de chocolate negro sin harina, fácil y rápido

Ingredientes para preparar flan de maizena sin horno

3 Sobres de maizena de sabor vainilla

6 Cucharadas soperas de azúcar morena

1 Litro de leche de vaca entera

2 tazas de leche evaporada

Modo de preparación

Reserva una taza de leche entera para disolver la maizena y coloca el resto de la leche junto con la leche condensada en una olla grande a fuego bajo. Mientras la leche llega a punto de hervor, coloca una sartén antiadherente a fuego medio y vierte las 6 cucharadas de azúcar para hacer el caramelo. Remueve constantemente para que no se queme hasta que el caramelo haya tomado una forma liquida y un color oscuro, aproximadamente 3 minutos. Vierte el caramelo en un molde para pastel de 18 centímetros de diámetro y reserva. Disuelve los sobres de maizena en la taza de leche entera que reservaste al principio hasta que haya quedado completamente disuelta y sin grumos. Cuando la leche haya soltado el primer hervor agrega poco a poco la maizena disuelta, cocina durante 5 minutos a fuego bajo removiendo contantemente para que la mezcla del flan no se pegue, cuando la mezcla haya tomado una forma pastosa y un color uniforme retira del fuego y vierte en el molde. Coloca en el molde en el refrigerador y deja enfriar durante 4 o 6 horas hasta que la mezcla haya tomado la consistencia característica del flan. Desmolda tu flan, sirve y disfruta.

Leer más: Receta fácil para preparar crepas dulces en casa

Tips para preparar esta receta

Puedes utilizar un molde desmontable para que te sea más fácil desmoldar y no se rompa tu flan al momento de servir, pero debes tener cuidado que tu molde selle bien, para que no haya escurrimientos de líquidos en el refrigerador.

Cuando disuelvas la maizena en la leche prueba y si lo deseas puedes agregar más azúcar a la preparación.