Cómo quitarle lo salado a los frijoles

Cocinar frijoles es uno de los procesos más sencillos cuando se está aprendiendo a cocinar y uno de los errores más comunes que suceden es excederse en el uso de sal, para remediarlo te compartimos estos sencillos consejos para quitarle lo salado a los frijoles de forma fácil, con estos consejos podrás lograr el sabor exacto que estás buscando en tu platillo y sorprender a todos con el sabor de tu comida.



Existen muchos consejos caseros que funcionan para reducir el nivel de sal una vez que nos hemos pasado, en la mayoría lo ideal es utilizar las cosas que tenemos en casa y a la mano mientras estamos cocinando, como siempre, la primer recomendación es la precaución, puedes ir probando poco a poco los frijoles mientras los cocinas y sí esto no es suficiente, aquí tenemos estos consejos para ti.



Consejos para quitarle lo salado a los frijoles:

Cambia el agua:

Ya que la sal, se diluye en agua caliente, al momento en que se están cociendo los frijoles es difícil medir la cantidad exacta mientras estamos aprendiendo, si te has pasado de sal, el primer consejo es cambiar el agua, con esto el exceso de sal se irá con el agua vieja y lo único que tendrás que hacer es calentar agua a parte y agregar los frijoles una vez que los cueles, déjalos hervir en agua y rectifica su sabor.



Agrega una papa.

Al ser como una esponja, la papa se encarga de absorber el exceso de sal en el agua, lo cual la convierte en una excelente opción para retirar el exceso si te has pasado mientras coces los frijoles, basta con que agregues una papa partida por mitad a la cocción y después de 15 minutos rectifiques el sabor.



Jugo de un limón:

La acidez del limón es perfecta para contrarrestar el sabor salado que causa ese exceso al momento de agregarla a los frijoles, de esta manera, basta con que agregues el jugo de un limón mientras sigues cociendo los frijoles y esperes unos minutos mientras siguen hirviendo, pasados 5 minutos puedes corroborar que el sabor salado haya disminuido, si aún no sucede, puedes agregar un limón más y esperar unos minutos para rectificar.

Una vez que apliques y compruebes estos consejos, podrás disfrutar de un delicioso platillo perfectamente equilibrado en sabor y textura, lo importante es estar siempre atento a las medidas y al proceso de prueba y error en la receta, siempre puedes corregir este y otros errores de forma sencilla, buscando estos consejos prácticos de mucha utilidad.