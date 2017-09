Cómo saber si tu café es bueno

El mundo del café está lleno de sabores y técnicas; sin embargo, en el mercado hay muchas trampas como empaques brillantes, calificaciones engañosas y granos sospechosos. Entonces, ¿cómo distinguir entre un verdadero café de especialidad y un café comercial? Consultamos con Adriana Chaparro, maestra de The Coffee Matters School y barista senior en Sanremo Latinoamérica, quien cuenta con certificaciones internacionales de té y café. “Cuando comienzas a especializarte, te das cuenta que hay más en una taza de café que sabores intensos o cargados. Hay una gama muy amplia de aromas y experiencias,” nos cuenta Adriana.

¿Qué diferencias hay entre el café comercial y el de especialidad?

Para que un café pueda considerarse de especialidad debe tener calificación de entre 85 a 90 puntos. Hay quienes disfrazan su baja puntuación poniendo en lugar de puntos, el tueste. Eso no sirve. Otro factor es el comercio justo. El café comercial compra granos en grandes cantidades y paga a agricultores, productores y cortadores hasta 20 pesos por kilo, cuando lo puede vender hasta en 500 pesos ya empacado. Ya en la taza, el café comercial sabe a semilla y termina en el paladar con un gusto seco, a ceniza y tabaco; mientras que el de especialidad, desde el primer trago, te llena de varios elementos el paladar: el cuerpo es más bajo pero dorado, con sabores frutales, cítricos y, sobre todo, mucho más agradables.

El café reduce el riesgo de accidente cerebrovascular. Foto temática, pixabay

¿Qué consejos nos das para preparar un buen café en casa?

Conseguir molinos caseros porque, después de un día de haberse molido, el grano pierde la mayor parte de su sabor y aroma. También, seleccionar café de marcas no conocidas y más bien revisar de dónde viene, sus puntos de calificación. Hay que revisar que los granos no brillen; cuando son muy brillosos significa que sus aceites han quedado expuestos y éstos son malos para los equipos de café y, sobre todo, para nuestros cuerpos: pueden ocasionar desde acidez hasta gastritis. Por eso hay que buscar granos de tono mate, de color marrón, no tan oscuro.

En otros datos:

La calidad del aromático café mexicano es reconocida por los consumidores de otros países, tanto que es el café el producto que le abrió las puertas a las exportaciones mexicanas. Desde la década de los 80's los productores orgánicos exportan con éxito a diferentes países del continente Europeo, entre ellos Alemania y Holanda.

Estudios aseguran que beber tres o cuatro tazas de café al día puede reducir el riesgo de cáncer de endometrio en casi un 20%. Foto temática, pixabay

Destacándose entre los consumidores Alemania.

En general los consumidores europeos son muy exigente, demandan una buena presentación de los productos, sin descuidar la atención a la calidad. También son consumidores que les gusta estar informados, por lo que esperan que en los artículos orgánicos haya información general del lugar que proviene.

Una taza de café, sin leche y sin azúcar solo contiene alrededor de 2 calorías. Foto temática, pixabay

En cuanto a los factores que consideran antes de elegir un café orgánico destacan la calidad, el origen y los métodos de producción que protejan el medioambiente.

El valor del café orgánico es un 50 % más alto que el del cultivado de forma natural, precio que el consumidor está dispuesto a pagar, pues está consiente de las características especiales del producto.

TE PUEDE INTERESAR: