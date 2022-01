¿Cuáles son las mejores botanas saludables y bajas en grasa?

Las dietas saludables, por muy raro que parezca, sí aceptan las botanas, aunque en una versión más sana de de lo que generalmente conocemos, es por eso que te decimos cuáles son las más recomendadas para cuidar tu figura y que complementen tu menú sano para bajar de peso sin llenarte de remordimientos o sacrificar tus esfuerzos al hacer ejercicio, toma nota de la siguiente información.

Chips de frutas

Una alternativa saludable para las papas fritas o frituras convencionales que solo contienen grasas sin aportar nutrientes ni proteínas, son las chips de frutas, generalmente son frutas deshidratadas al horno cortadas de manera fina que le dan un toque crujiente sin necesidad de usar grasas añadidas ni conservadores, además puedes usarlas como decorado o infusiones, puedes hacer también de verduras y condimentarlas a tu gusto procurando no exceder con las sales.

Bocadillos de queso con verduras

Las brochetas de queso fresco bajo en grasas acompañados de verduras guisadas y condimentadas al vapor, son una alternativa si te gustan las botanas saladas, además, no necesitarás mucho tiempo para prepararlas, puedes darles más sabor con aderezos saludables y aprovechar la variedad de verduras que existen.

Zanahorias a la francesa en horno

Las zanahorias , betabeles o camotes a la francesa son una rica botana de tiras de estos ingredientes cortadas finamente y cocidas al horno o incluso en una freidora de airte le dan un toque especial , crujiente y no le pide nada a las papas a la francesa convencionales que no solo contienen un exceso de grasa si no de sales y condimentos.

Brochetas de camarones o pescado

Si lo que buscas es proteína, te recomendamos las brochetas de camarones o pescado especialmente cocidos a la plancha, herivos o al horno de modo que no sea necesario añadirles demasiado aceite, puedes además complementarlo con la verdura o incluso fruta de tu preferencia y una salsa o aderezo bajo en sales y calorías.

Ceviche de verduras

Una forma diferente de consumir las verduras es dándoles un delicioso sabor a ceviche si ya has consumido demasiada proteína, aunque el pescado también se puede incluir en menor cantidad, es una botana que te permite recordar que las verduras no siempre son aburridas.

Recuerda siempre que para tener una dieta completa y sana debes hacer actividad física y consultar a tu nutriólogo.