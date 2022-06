Siempre ha sido bien visto que si te invitan a alguna reunión ya sea con familia o amigos, se lleve algo de cortesía, usualmente suele ser un postre, es por ello es la receta original del pan de mantequilla con naranja, podría rápidamente convertirse en uno de los favoritos en las reuniones.

Entre las mujeres es común inclinarse por las reuniones sobrias, para platicar y compartir un poco con las amigas, por ello los postres no deben de faltar y este en especial, además de tener un sabor especial, luce bien en cualquier molde en el que lo pongas.

Los ingredientes para esta deliciosa receta son sencillos de conseguir, quizá uno o dos no te sean conocidos, pero sin duda en cualquier tienda en donde vendan productos de repostería lo encontrarás sin problema, todo sea por conquistar tu reunión y ser la noticia entre tus amistades de tener excelente gusto con los postres.

Ingredientes

Ralladura de 2 naranjas medianas

230 gramos azúcar estándar

170 gramos de mantequilla sin sal

3 huevos

180 mililitros de jugo de naranja

340 gramos de harina tamizada

1/2 cucharadita de bicarbonato

5 gotas de aceite o esencia de naranja

1 cucharada de cremor tártaro

Las gotas del aceite esencial son opcionales si no las tienes no habría problema con que no se las pongas, aunque estas le aportan un sabor más enfatizado a la naranja, en cuanto al cremor tártaro es para que la mezcla tenga cuerpo más firme.

Este pan también lo puedes hacer con limón, de preferencia el limón real o amarillo por si no lo conoces por su nombre, las cantidades son las mismas que las de la naranja y su sabor también es bastante rico.

Preparación del pan de mantequilla

Precalienta tu horno a 180°

Acrema la mantequilla con la mitad del azúcar.

Separa los huevos y poner la yema una por una en la mezcla de la mantequilla.

Alternar los polvos (harina y bicarbonato) con el jugo de naranja, vaciándolos en la mezcla de la mantequilla y las yemas

Agregar la ralladura de la naranja y las gotas del aceite

Batir las claras, cuando se levanten un poco agregar el cremor tártaro y posteriormente el resto del azúcar, cuando veas que se hacen picos con esta mezcla agrega con cuidado de forma envolvente tu otra mezcla, vacía en molde engrasado y enharinado puede ser uno de panqué o pastel de 20 cm.

Hornea de 40 a 50 minutos con el horno a 180°, verifica si ya está tu pan con un palillo.

Te recomendamos leer:

Para la decoración utiliza 300 gramos aproximadamente de azúcar glass, agrega una cucharada de jugo de naranja y un poco de ralladura, bate hasta que tenga un color más claro, si lo deseas puedes agregar más azúcar, dependerá de tu mezcla y como te guste la consistencia.