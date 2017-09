Platillos mexicanos que puedes saborear sin remordimientos

México está lleno de sabores y su arte culinario es reconocido en todo el mundo, es por eso que en el 2010 la cocina mexicana fue nombrada patrimonio cultural de la humanidad. Nosotros somos tan afortunados de poder disfrutar de ella a diario, de saborear su sazón y de presumirlo al mundo.

Pero como esta temporada del año está llena de fiestas y antojitos, se presta a que dejemos por un lado la dieta, aunque poder disfrutar de los platillos típicos sin descuidarnos solo es cuestión de ponerse creativos y optar por los platillos bajos en grasas. Claro que se puede darse gusto, comer a la mexicana, cuidar la línea, acumular beneficios para tu salud y seguir gritando ¡Viva México! hasta fin de mes.

Aquí tienes una lista de cuatro nutritivos platillos que podrás disfrutar sin remordimientos en las fiestas patrias:

Chiles en Nogada. Foto temática, kokundaycare

1. Chiles en nogada.

Además de disfrutar su sabor te mantendrán con buena energía, ya que los componentes de este platillo son ricos en vitamina B, también podrás prevenir la anemia ya que ayudan a formar glóbulos rojos. La crema que tiene el platillo aportará calcio a tu cuerpo. La granada es rica en antioxidantes por lo que podrás sonreir en éstas fiestas sin preocuparte por la aparición de arrugas.

Pozole. Foto temática, proyecto40

2. Pozole.

Claro que todo es con moderación, por lo que sí tienes que poner atención a las porciones, aún así podrás disfrutar de un rico pozole y sus beneficios. El maíz pozolero también es rico en Vitamina B y con un alto contenido en fibra, la proteína que contiene el platillo te ayudará a mantenerte con energía para aguantar las fiestas y festivales.

No olvides de disfrutarlo con todos los ingredientes que lo acompañan, como la lechuga y el rábano. La lechuga aportará a tu dieta vitaminas A, B y C. Su alto contenido en beta caroteno ayuda a prevenir enfermedades en el corazón, mientras que el rábano al ser rico en vitamina C y ser un potencial antioxidante, te ayudará a prevenir enfermedades respiratorias y a desacelerar el proceso de envejecimiento.

Enchiladas. Foto temática, mylatinatable

3. Enchiladas.

Platillo a base de maíz por la composición propia de las tortillas, lo que hace que también sea rico en vitamina B al igual que el pozole. La crema y el queso aportan calcio, y el pollo le dará el toque de proteína ideal para generar musculo. Si te gusta acompañarlas de salsa, el tomate aportará una buena cantidad de fibra.

Si te gustan las enchiladas con mucho chile, que es lo ideal, recuerda que el chile es rico en vitamina B.

Quesadillas de huitlacoche. Foto temática, cocinadelirante

4. Quesadillas de Huitlacoche.

Platillo típico mexicano, el huitlacoche ahora es considerado exquisito y se sirve en los mejores restaurantes, curiosamente los franceses lo llaman "trufa mexicana", mientras tanto a nosotros nos gusta disfrutarlo en quesadillas. El huitlacoche tiene un alto contenido de aminoacidos esenciales, principalmente lisina (de la cual el maíz es deficiente), ácidos grasos como el oleico y linoleicos, que son fuentes de Omega 3 y Omega 6, sustancias que son antitumorales y con bajo contenido en grasa. y una alta cantidad de fibra de dieta soluble.



