¿Qué es el gluten y para qué sirve?, alimentos que lo contienen

Durante los últimos años se ha desatado una discusión en torno a si el gluten es una sustancia dañina para el cuerpo y seguramente te has preguntado si es más saludable comprar productos libres de gluten. En las siguientes líneas te explicamos qué es gluten, en qué alimentos se encuentra presente y cuáles son los efectos que podría tener sobre tu cuerpo.

¿Qué es el gluten?

El gluten es un compuesto proteínico soluble que está presente en algunos cereales, principalmente en el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Es la sustancia responsable de dar consistencia, espesor y elasticidad de la comida elaborada con ciertos granos. Tiene un bajo valor nutricional, pero juega un papel importante en la elaboración de los alimentos producidos con cereales. Es el responsable de que el pan esponje, de hacer elástica la masa para dar forma a las pastas, le da espesor a tu cerveza y hace más gruesos los copos de avena en tu desayuno.

¿Qué provoca el gluten en el cuerpo?

El gluten forma parte natural del grano de estos cereales y no es tóxico ni dañino por sí solo, sino que existen personas a quienes se les dificulta su digestión y desencadena una reacción alérgica en su cuerpo. Esta reacción puede tener como origen diversos motivos, puede ser generada por causas hereditarias, por alergia a un determinado grano cereal o simplemente porque los intestinos y el colon son demasiado sensibles como para procesar un grano cereal entero.

¿Cuáles son los alimentos que contienen más gluten?

Trigo

Centeno

Cebada

Avena

Pastas

Papas fritas

Harinas blancas

Tortillas

Bollos

Cerveza

¿Cuáles son los alimentos que no contienen gluten?

Existen otros cereales que por su naturaleza no contienen está combinación de proteínas llamada gluten, por ejemplo el arroz, el maíz, el sorgo, la quinoa, el amaranto, entre otros. Las verduras legumbres y tubérculos frescos y no procesados, tampoco contienen gluten. Todos los frutos secos con excepción del trigo, son libres de gluten. Tampoco tienen gluten todas las frutas frescas y sin procesar. Lo mismo sucede con todo tipo de carnes rojas, aves y pescados frescos.

¿Cómo se pueden identificar los alimentos libres de gluten?

Deberás fijarte siempre en las etiquetas de los alimentos que consumes, en algunos casos se señala que son libres de gluten o aptos para celíacos, pero no si no aparece dicha leyenda deberás verificar que no contengan cereales como cebada, trigo, centeno, avena o cualquier tipo de harina blanca.