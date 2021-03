¿Qué pasa si como avena todos los días?, beneficios y propiedades

La avena es un cereal perteneciente a la familia de las poaceae. Es uno de los cereales más nutritivos y completos, ya que contiene fibra, vitaminas, minerales, proteínas y grasas no saturadas. Entre los nutrientes que posee podemos enumerar los siguientes: calcio, zinc, cobre, fosforo, hierro, magnesio, potasio, sodio; vitaminasB1, B2, B3, B6 y E. Además contiene dos tipos de fibra, soluble e insoluble, que contribuyen al buen funcionamiento intestinal y a la reducción de los niveles de colesterol.

Leer más: 6 alimentos ricos en probióticos que mejoraran la salud intestinal y más allá

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

¿Que pasa si comes avena todos los días?

La avena es uno de los cereales más nutritivos y completos que existen, por lo tanto no presenta toxicidad ni contraindicaciones generales. Por el contrario, es un alimento ideal para mantener buenos hábitos de salud, sin embargo es esencial consumirla con moderación. La porción de consumo recomendada es de una taza por día. Ya que su consumo en exceso aumenta el volumen de evacuaciones y puede provocar gases intestinales. Además es necesario tener en cuenta, que aunque la avena no contiene gluten, generalmente es manipulada, procesada o envasada en fábricas y almacenes en las que se procesan otros cereales con gluten, por lo cual las personas con celiaquía, celiacos o alergia al gluten no deben consumirla a menos de que en la etiqueta indique que se trata de avena libre de gluten.

¿Cuáles son los beneficios de la avena?

La avena es el cereal más nutritivo y completo.

Las hojuelas o copos de avena contienen un gran número de aminoácidos esenciales, que son necesarios para el sistema inmunológico y el buen funcionamiento de las funciones básicas de nuestro cuerpo. De esta manera, es el cereal más completo que existe. Teniendo en cuenta que el trigo contiene uno, por ejemplo.

Regula los niveles de azúcar en la sangre.

La fibra de la avena permite que la glucosa sea absorbida lenta y gradualmente, lo que a su vez regula la liberación de insulina, evitando la sobrecarga de glucosa en la sangre.

Contribuye a la regulación del colesterol.

La fibra soluble que contiene la avena tiene efectos antihipercolesterolémicos, lo cual ayuda a inhibir la tasa de absorción de colesterol en el tracto intestinal.

Previene el desarrollo de enfermedades de la tiroides.

La avena contiene yodo, un mineral que ayuda a la tiroides a funcionar de forma correcta. En caso de hipotiroidismo, suele recomendarse.

Ayuda en la prevención de la aparición de células cancerígenas.

Gracias al omega 3 y a la gran cantidad de betaglucamato que contienen sus fibras, la avena es considerada un alimento clave en la prevención de células cancerígenas, ya que este nutriente es fundamental en la reducción del riesgo de mutación de genes que modifican la estructura del ADN y forma tumores.

Previene la aparición de osteoporosis

La avena previene la desmineralización de los huesos, gracias a las altas concentraciones de calcio que contiene.

Depura el organismo.

Los aminoácidos de la avena favorecen la estimulación de la lecitina en el hígado, ayudando a la expulsión de toxinas.

Previene e Inhibe el estreñimiento

Su alto contenido en fibras solubles e insolubles, previene y reduce el estreñimiento, favoreciendo el flujo intestinal.

Leer más: Conoce el jengibre, alimento afrodisiaco y curativo