Receta fácil de Sangría fresca con fresas y arándano, antioxidante natural

Los cócteles son ideales para cualquier ocasión, o reuniones especiales, siempre nos permiten refrescarnos un poco, incluso si estamos en casa, y no hay nada mejor que una sangría refrescante, por eso, te mostramos una receta fácil para que prepares tu propio cóctel de fresas y arándanos, que no solo te proporcionan vitamina C, si no también es un poderoso antioxidante con un sabor delicioso, toma nota de la siguiente receta. Esta receta es para 4 porciones y su grado de dificultad es fácil.

Ingredientes para hacer sangría con fresas y arándanos

1 botella de vino tinto

2 tazas de fresas frescas o congeladas

2 naranjas medianas

½ taza de miel o de azúcar moreno

½ taza de jugo de naranja

1 ½ tazas de jugo de arándano

½ taza de Martini

Hielo al gusto

Modo de preparación:

Parte en gajos la naranja y resérvalos. Mezcla en una jarra el jugo de naranja, el jugo de arándanos y el endulzante, incorpóralos hasta que este disuelta el azúcar o la miel y los ingredientes estén bien integrados. Agrega el vino tinto y el Martini a la mezcla anterior, revuelve hasta incorporar todo. Añade los frutos y el hielo a la sangría, revuelve un poco para que suelten su sabor. Deja que todos los sabores se mezclen bien en reposo y deja se enfríen con los hielos para después servir.

Beneficos antioxidantes de la fresa:

La fresa es famosa por contener altos grados de antocianinas que son flavonoides, mismos que permiten que ésta sea tanm buena como antioxidante, además, las antocianinas le dan su color rojo. Además. tienen polifenoles, que juntamente con los antocianinas y la vitamina C le dan a las fresas propiedades antioxidantes sobre otras frutas.

Tips para esta receta

Puedes integrar rodajas de lima a la sangría para acentuar el ácido

Ve probando el dulzor de tu bebida mientras la preparas para evitar que éste sea mucho

Puedes omitir el azúcar si así lo deseas

Añade fresas a tus desayunos saludables