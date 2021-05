Se debe lavar el arroz antes de cocinarlo, aquí sabrás cómo

Es muy popular esa controversia sobre si es necesario lavar el arroz o no, ya que como tal no existe una regla que lo defina como obligatorio. No obstante, es un paso que debes tomar en cuenta al momento de mantener la higiene durante su proceso de cocción. Conoce a continuación todos los beneficios de incorporar el procedimiento a tus recetas de cocina.

¿Por qué se debe lavar el arroz antes de cocinarlo?

Al lavar el arroz le quitas una cantidad considerable de almidón, el principal causante de que tu arroz quede batido y pegajoso. Sin embargo, este proceso depende mucho del tipo de preparación que busques obtener. Por ejemplo, para preparar arroz con leche no es necesario este paso, pero si decides hacer arroz frito debe ser imprescindible.

Otra razón para lavar el arroz antes de consumirlo porque es una forma segura de retirar el arsénico inorgánico que está presente en los granos de forma natural. Pese a que, según datos de la Administración de Drogas de Alimentos de Estados Unidos menciona que los niveles son bajos para causar daños a largo plazo, se está en proceso de investigar su peligrosidad.

¿Cómo lavar el arroz correctamente?

Cada variedad de arroz requiere un cuidado especial según la receta que se busque lograr, pero el procedimiento más popular es el siguiente: mete el arroz en un recipiente hondo lo suficientemente grande. Llénalo con agua y mezcla suavemente con las manos por unos segundos para separar el almidón. Escurre y repite el proceso hasta que el agua salga transparente. Notarás la diferencia.