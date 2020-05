¿Se debe lavar el arroz?, cuándo sí y cuándo no

Ciudad de México.- Lavar o no el arroz, siempre que preguntes habrá respuestas encontradas, tu abuela te dirá que si se debe de lavar, tu amiga que no se lavar, y al final quedamos igual, sin saber si lavarlo o no, sin embargo, no hay una respuesta concreta, todo se basa en el platillo que vas elaborar.

Cabe mencionar que en el caso del arroz blanco se recomienda lavarlo, esto para remover el polvo entre otras cosas a las que está expuesto este grano, se deberá lavar dependiendo de la textura que el platillo necesite.

Aquí te decimos cuando es necesario lavar el arroz, esperando despejar tus dudas al momento de cocinarlo.

Es importante tomar en cuenta que cuando el arroz no se lava dudará más en cocerse, ya que el tiempo de cocción es más lento.

Cuándo sí se debe de lavar el arroz

Es recomendable lavarlo cuando se necesita que resalte la textura del arroz en el platillo, como sería el caso del:

Arroz rojo

Yakimeshi

Bowls

Arroz rojo. Foto: Pixabay

Cuándo no se debe lavar el arroz

En el caso de los siguientes platillos no es necesario lavar el arroz ya que el mismo jugo al cocinar el arroz ayudará a que éste no se “truene”, según lo publicado en Food & Wine.

Paella

Risotto

Arroz con leche

Paella. Foto: Pixabay

Como debes de lavar el arroz

Ya que si decides lavarlo, es una técnica muy fácil, solo necesitas un colador y poner el arroz en el chorro de agua, con las manos podrás retirar la capa de almidón de los granos de arroz.