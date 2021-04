Té para cólicos menstruales fuertes: 3 recetas efectivas que te ayudarán

Es una función natural del útero el producir espasmos para expulsar aquello que ya no requiere. Cuando el endometrio se desprende este maravilloso órgano del cuerpo de las mujeres ejecutará movimientos para expulsar, estos espasmos son el origen de los cólicos menstruales: cuando durante la menstruación la expulsión es muy complicada, el útero realiza espasmos fuertes que resultan dolorosos. Aquí encontrarás tres recetas efectivas de té que te ayudarán a disminuir el impacto de los cólicos menstruales fuertes.

Leer más: Leche de vaca: nutrientes, vitaminas y minerales que contiene

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Té de ruda

La ruda es una planta emenagoga, es decir, es una planta que facilita la irrigación sanguínea. Cuando tienes espasmos úterinos y debes expulsar el endometrio que se encuentra en proceso de desprendimiento, la ruda es una planta que ayudará a que la sangre se adelgace, no se formen coágulos, y los espasmos para expulsar sean efectivos. A mayor dificultad de expulsión mayor dolor, es por eso que la ruda es un auxiliar cuando tienes cólicos.

Ingredientes y modo de preparación: 1 cucharada de ruda fresca infusionada en 250 mililítros de agua. Se deja reposar durante cinco minutos, se cuela y se bebe.

Se recomienda tomar sólo un par de tazas diarias y elaborarlas al momento, ya que en caso de quedarse a temperatura ambiente el té se puede fermentar causando intoxicaciones. No se recomienda su consumo de manera regular o por varios días consecutivos.

Té de jengibre

El té de jengibre posee gingeroles que actúan como desinflamatorio, beberlo te ayudará a entrar en calor y a bajar la inflamación en el abdomen que produce cólicos, a la vez, es regular que una vez que inicia la menstruación se desaten diversos problemas digestivos, al ser carminativo el jengibre te ayudará a expulsar gases y tener una menstruación menos dolorosa.

Ingredientes y modo de preparación: 1 cucharada de jengibre fresco sin cáscara infusionada en 250 mililitros de agua. Se deja hervir el jengibre durante 15 minutos y se retira del fuego. Se cuela y se bebe. caliente.

El té de jengibre puede tomarse de manera regular sin producir efectos tóxicos, pero no se recomienda beberlo de manera cotidiana para que el cuerpo no se habitúe a sus efectos y pueda contribuir en ocasiones donde se requiera. Este té también puede ayudar cuando se tienen naúseas. No debe permanecer a temperatura ambiente por más de tres horas.

Leer más: ¿Qué es el gluten y para qué sirve? alimentos que lo contienen

Té de canela

La canela es otra de las plantas emenagogas que contribuyen a que la sangre se irrigue bien para que el útero pueda desempeñar sus funciones de manera adecuada, su efecto es mucho más leve que el de la ruda, e incluso pueden mezclarse. Posee efectos relajantes que te ayudarán a entrar en calma cuando el dolor inicie, también es desinflamatoria y carminativa.

Ingredientes y modo de preparación: 1 vara de canela infusionada en 250 mililítros de agua. Se deja hervir la canela durante 15 minutos y se retira del fuego. Se retira la vara y se bebe caliente.

Se recomienda que este té no se beba por más de tres días consecutivos, y que se consuman solamente dos tazas diarias como máximo. Consumir canela en altas concentraciones o por un periodo prolongado puede resultar tóxico.