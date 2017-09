Un desayuno muy sano y rico, "Pudín de chía con plátano"

Un buen desayuno nos proporcionará las energías necesarias para iniciar el día y le dará a nuestro organismo los nutrientes esenciales. Por eso los expertos recomiendan por ningún motivo saltarse el desayuno.

Otro motivo para considerar no saltarse el desayuno es que, al no hacerlo ganamos pesos, ya que al no estar saciados tendremos más ansiedad por la comida y a lo largo del día buscaremos consumir más calorías.

A pesar de la importancia del desayuno hay personas a las que no les gusta comer pesado en las mañanas, o el tiempo no les alcanza y buscan algo rápido, y no por eso tiene que ser algo que no sea bueno para el organismo.

Una opción nutritiva y diferente para que evites saltarte el desayuno es el pudín de chía, es nutritivo y delicioso, además de ser bajo en azúcar, lo que lo hace el desayuno ideal para personas diabéticas, veganas y vegetarianos. ¡Riquísimos!

La chía es fuente de fibra y antioxidantes. Foto temática, pixabay

Ingredientes:

4 cucharadas de chía

1 plátano maduros

1/2 vaso de leche de coco almendras, soya o avena

Puedes agregar la fruta de tu preferencia, solo cuida que sea fresca, no uses de lata o en almíbar. Foto temática, pixabay

Preparación:

Para poder obtener la textura del pudín es importante que dejes reposar en agua la chía, puedes colocarla en un vaso con agua y dejarla ahi una noche antes.

Puedes utilizar la leche de tu preferencia, de coco, de almendras o láctea y vierte la chía y el plátano. Para endulzarlo puedes utilizar miel de agave o de abeja, o si lo prefieres puedes sustituirlas por edulcorante.

Para que tome buena consistencia, refrigéralo por dos horas y al servir puedes agregar granola o frutos rojos, y el pudín estará listo para disfrutarse.

Tiene importantes cantidades de ácidos grasos esenciales como el omega 3. Foto temática, mamaypapa

