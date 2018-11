El sueño de Pedro que no ha logrado cumplir

Guadalajara, México.- Manejar un vehículo es algo que Juan Pedro Franco, de 33 años de edad, anhela volver a hacer, pues desde su nacimiento comenzó a subir 10 kilogramos de peso por año, hasta convertirse en el hombre más obeso del mundo con 599 kilos, incluso avalado por un Récord Guinness, lo que le impidió algo tan simple como poder sentarse.

Juan Pedro Franco. Foto Reforma

Ahora tras haberse sometido a la tercera cirugía de banda gástrica, y luego de perder cerca de 291 kilogramos, se siente optimista y espera pronto poder cumplir su sueño de poder sentarse en un automóvil de manera normal y tomar el volante.

¿Cómo has vivido este proceso y la evolución en tu cuerpo?

Me he sentido muy bien, muy contento con los resultados, he bajado muchísimo de peso, todavía me falta, pero seguimos adelante con todo lo que viene.

¿Qué actividades puedes hacer hoy, que antes eran imposibles para ti?

Tan sólo el hecho de sentarme en la cama, pararme, vestirme y bañarme yo solo. Ya puedo ponerme camisetas, antes no me quedaban.

También ya puedo caminar al menos 100 o 200 metros y hacer algo de ejercicio.

En casa estoy todo el día sin oxígeno sin problema, sólo lo uso para dormir.

¿Cómo es tu recuperación física?

Tengo un fisioterapeuta que está conmigo todo el día, hacemos lagartijas, abdominales, ligas de resistencia y sentadillas para fortalecer mis huesos y músculos para poderme sostener.

¿Qué extrañas hacer y esperas retomar cuando estés totalmente recuperado?

-A mí me gusta mucho manejar y ahorita no puedo, pero es lo que quisiera hacer lo más pronto posible, y el simple hecho de caminar ya es un gran logro porque ya no estoy todo el día en la cama.

¿Qué planes personales tienes para tu vida?

Si Dios me da licencia, mi pensamiento está en poner una fundación para ayudar a personas como yo, ya que no hay transportes, instalaciones adecuadas, todos los servicios públicos no tienen espacio para nosotros, no hay un lugar en el que nos atiendan.

¿A qué edad comenzaste con problemas de obesidad?

Mi obesidad empezó desde el año de nacido, a los 6 años yo pesaba casi 70 kilos, este problema lo he tenido siempre.

¿Hasta qué nivel pudiste estudiar? ¿Te gustaría retomar tus estudios?

Me quedé hasta tercero de secundaria por muchos factores, incluido el bullying, pero sí me gustaría seguir mis estudios ya que me pueda mover mejor.

¿Cuántos kilos más tienes que bajar?

Todavía me faltan 150 kilos, no puede ser más por el tamaño de mis huesos, mi estatura y mi complexión.

¿Con tu familia cómo ha sido el proceso?

Muy bien, mi mamá es la que me acompaña a todos lados, pero también ha sido difícil, sobre todo económicamente porque por mi problema de salud tuve que dejar mi tienda de abarrotes, y ahora con mi mamá tratamos de vender comida, lo que se pueda.

Mi papá es pensionado y mis hermanos pues trabajan en ventas. Los gastos médicos todos los cubre el doctor (José Antonio) Castañeda, que es quien me ha apoyado desde hace dos años.

¿Cómo conociste al doctor José Antonio Castañeda (bariatra)?

Lo conocí porque pedí por mucho tiempo y por muchos medios ayuda, y unas personas de un programa de televisión (Primer Impacto) me contactaron con el doctor Castañeda, quien ha sido mi apoyo en todo.

¿Has logrado obtener apoyo a través de tu página de Facebook?

Lamentablemente no, no ha habido nada de apoyo, sólo un amigo mío, yo sigo pidiendo apoyo para poder seguir con los gastos porque somos de Aguascalientes, y cuando venimos a Guadalajara tenemos que rentar una casa.

¿Has sentido rechazo social?

Yo creo que el principal rechazo social radica en que no hay nada para nosotros, tan sólo lo padezco en los traslados, se tiene que rentar una camioneta tipo Sprinter y quitar asientos para poder sentarme.

Aquí en el hospital mandaron fabricar una camilla especial para mí, una plancha también para el quirófano e incluso tuve que traer la cama de mi casa.

Sí creo que hay discriminación, por eso espero ponerme bien y buscar la manera de crear conciencia y que haya inclusión.

¿Qué mensaje les enviarías a las personas que se encuentran en una situación similar a la tuya?

Les diría que le echen muchas ganas porque no es fácil, que no se den por vencidos, yo duré nueve años pidiendo ayuda para una cirugía.

Mucha gente no habla porque les da miedo a que los critiquen, al rechazo, pero tienen que ser valientes porque nunca le van a dar gusto a todos, hay que levantar la voz para que los escuchen.

Algo que también pasa mucho es que la gente piensa que estamos así porque nos la pasamos comiendo todo el día, pero no es así, a veces es un problema distinto que no podemos controlar.

¡Tú puedes ayudarlo!

Si te interesa apoyar económicamente a Juan Pedro Franco, puedes contactarlo a través de su página de Facebook: El hombre más obeso del mundo.