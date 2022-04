25 hectáreas afectadas nuevo incendio en Jalisco, ahora en Camino Antiguo a San Esteban

Las autoridades hacen un atento llamado a la población a no realizar fogatas o quemas, evitar tirar colillas de cigarros, para evitar incendios forestales, así como, en caso de detectar alguno, reportarlo de manera inmediata al 911 .

De momento, se desconoce los motivos que ocasionaron el incendio y no se emitió una alerta por calidad del aire, al no representar riesgo para la población de Zapopan o municipios a l edaños.

La superficie afectada de 25 hectáreas se trató únicamente de pastizales, arbustos y matorrales incendiados, y gracias al trabajo de las brigadas de Protección Civil y Bomberos de Zapopan , no logró alcanzar el Área habitacional, ya que si se tuvo riesgo de ello.

Zapopan, Jalisco.- Se registró incendio en el Paraje Camino Antiguo a San Esteban , cercano al Fraccionamiento Colinas de San Isidro en Zapopan, Jalisco , el cuál fue controlado a las 4 am y extinguido a las 5 de mañana del jueves 21 de abril de 2022.

