252 percheros comunitarios buscan mitigar el frío en Jalisco

Jalisco.- El invierno llegó y el frío deja caer sus garras sobre la piel de las personas de más bajos recursos y sobre aquellos que viven en situación de calle. Justamente para ellos es que el grupo de ayuda Proa 31 ha colocado 252 percheros comunitarios en 112 municipios del estado de Jalisco con la esperanza de que la sociedad se solidarice y brinde algo de abrigo.

Renata Ramírez, miembro de Proa 31, explicó a EL DEBATE que este año consideran beneficiar a cerca de 73 mil familias con los 252 percheros que han logrado instalar en Jalisco a lo largo de tres años, mientras que para el 2020 esperan llevar el beneficio a 300 mil personas.

La idea que surgió en 2017 de crear una herramienta que ayude a otra gente a ayudar a terceras personas surgió en base a un proyecto Centroaméricano nombrado Tendedero Solidarios, sin embargo ellos le dieron un toque mexicano.

"Fuimos los primeros en México y el año pasado nos dimos cuenta que a base de lo que hicimos en conjunto con DIF en otros estados ya han empezado a replicar el proyecto", añade Renata y explica que luego de que en noviembre del 2020 logren cubrir todo Jalisco la siguiente meta será extenderse a otros estados de la República, hasta cubrir las 32 entidades.

El pasado mes de mayo las 14 personas que actualmente conforman Proa 31 empezaron a buscar donaciones y las materias primas para realizar los percheros, que en promedio cada uno requiere una inversión de 300 pesos. Posteriormente, en los meses de agosto, septiembre y octubre dieron paso a la elaboración de los mismos y finalmente en noviembre concluyeron con su respectiva instalación.

Las ganas de seguir en lucha se alimentan de los entrañables testimonios que han recibido, entre ellos Renata recuerda con gran placer el que presenciaron cuando instalaron el primer perchero comunitario en el cruce de las calles 18 de Julio y Lázaro Cárdenas, de la ciudad de Guadalajara:

"Justo cuando terminamos de instalarlo se acercó una persona en short y sandalias, grande de edad, y nos preguntó para qué eran esos sueteres y ya le explicamos. Rápido nos dijo que si podía tomar uno, obvio le dijimos que sí y empezó a probarse las chamarras. Se queda con una y nos dice ¡muchas gracias! Mi esposa está con muerte cerebral en terapia intensiva (Clínica 46). Llegué de Michoacán desde hace una semana he tenido que buscar en la basura para comer, no tengo dinero, no tengo familia aquí pero lo peor que he tenido que soportar es el frío por dormir en la calle y pensar que a lo mejor no voy a amanecer para ver a mi esposa de tanto frío que paso en la noche y ustedes con esto me acaban de salvar la vida".

Momento en que un vecino del estado de Michoacán se prueba una de las chamarras colocadas en el primer perchero comunitario instalado en Guadalajara. Foto: Cortesía

"¡Desde ahí valió la pena!", exclama Renata Ramírez al mismo tiempo que muestra la fotografía que eternizó aquel momento.

También hay quienes han retribuido la ayuda que recibieron con alguna prenda colgada en los percheros comunitarios. Renata relata el caso de una señora de León, Guanajuato, que tenía internato a su papá en la Clinica 89 y tampoco contaba con que cubrirse del frío hasta que alguien llegó y dejó una pequeña frasada sobre el perchero colocado a las afueras del hospital. "Como agradecimiento volvio a León, juntó ropa de ella y de sus hijas y volvió a Guadalajara a rellenar percheros y regresar la ayuda que ella misma recibió", explica.

Pese a que viven de las donaciones Proa 31 se ha visto obligado a rechazar algunas debido a que les condicionan el apoyo económico a cambio de colocar publicidad en los percheros.

"Ha sido una iniciativa muy bien recibida por la gente, saben que es de ciudadano a ciudadano porque nuestro perchero no tiene ningún logo, nadie nos patrocina. Nuestro objetivo inicial era crear una herramienta para inspirar en la gente los valores de la compación, la bondad y la solidaridad y ahora nos damos cuenta, con las muchas experiencias de testimonios que hemos vivido, que lo estamos logrando. La meta para el próximo año es cubrir todo el estado y llegar a 300 mil familias beneficiadas", dice Renata.

Pero no solo han crecido la cantidad de percheros sino que la ayuda que en ellos se coloca también se ha diversificado, pasando de ser exclusivo de prendas de vestir abrigadoras a poseer calzado, bebidas y almientos, siendo estos dos últimos, por ejemplo, los artículos que más colocan en los municipios costeros, como Puerto Vallata.

Ante esto, la misma integrante de Proa 31 invita a que incluso en esta navidad además de chamarras, guantes, bufandas, gorros o demás prendas agrigadoras también coloquen "algún juguete para algún niño o comida, que yo creo que también sería un regalo excelente para quienes no tienen cómo pasar estas fechas".

¿Tienes frío? Toma uno ¿Quieres ayudar? Dona uno se lee en los percheros comunitarios colocados por miembros de Proa 31.

Para quienes en ocasiones han señalado a otras personas de hacer mal uso de los artículos que se colocan en los perchero comunitarios y que en ocasiones provocan que otra gente se desmotive en ayudar, Renata Ramírez enfatiza la filosofía que tiene Proa 31:

"Recuerden: ¡nadie se puede robar algo que ya está regalado! La ayuda que uno da no siempre es para que la gente se cubra el frío, quizá la gente tiene hambre, necesita pañales o leche para su hijo, necesita completar para pagar la renta de su casa o comprar un medicamento. La gente hace lo que necesita con esa ayuda, ya sea usar lo que se dejó o venderla para cubrir otra necesidad".

Finalmente, Renata aclara que "para ser bueno no se ocupa ser millonario.. basta con compartir lo que se tiene".

¿Quieres apoyar en la creación de percheros?

Cada perchero genera una inversión de 300 pesos y las materias primas que normalmente ocupan son las siguientes:

Hojas de madera de 1.22 X 2.44 mts.

Palos de escoba de madera

Laca para madera

Thiner

Brochas

Lijas para madera

Resitol blanco

Resanador para madera

Pijas para madera de 1 1/2" y 2"

Brocas planas de 7/8"

Viniles que van al frente con la leyenda

Grapas para madera

Renata Ramírez es una de las integrantes de Proa 31 que presta su casa como taller para elaborar los percheros comunitarios.

Para contactar a los creadores de los percheros comunitarios hazlo a través de la cuenta de Facebook: Proa 31 o del número telefónico 331 157 76 90. Ellos también te podrán dar a conocer cual perchero es el que queda mas cerca de tu domicilio por si deseas acudir a dejar ayuda.