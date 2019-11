403 adultos mayores egresan de los cursos gratuitos de la UdG

Guadalajara, Jalisco.- ¡Nunca es tarde para aprender! Y la muestra está en los 403 estudiantes mayores de 60 años de edad que recién egresaron de la generación 14 del Sistema Universitario del Adulto Mayor (SUAM).

Los 29 cursos gratuitos que imparte la Universidad de Guadalajara en materia de salud, agricultura orgánica y plantas, humanidades, cómputo e idiomas, artes y recreación han sido un éxito a lo largo de los siete años que la casa de estudios lleva impartiéndolos a las personas de la tercera edad, pues la cifra se ha cuadriplicado desde el calendario 2013 B, el cual inició con apenas 98 personas.

También terminaron sus estudios en inglés, náhuatl, cultura prehispánica, bonsái, dibujo y pintura, música, arte y memoria y danza regional.

Durante el acto de clausura de los cursos y la entrega de constancias a los 403 estudiantes mayores de 60 años que se realizó en la Biblioteca Pública del Estado, sede Agua Azul, hubo algunos testimonios de los alumnos, así como discuros de parte de las autoridades educativas.

El director de la Preparatoria número 5, José Manuel Jurado Parres, explicó a los presentes que los profesores de los 29 cursos imparten clases de manera voluntario, sin cobrar nada por el conocimiento transmitido.

“Ninguno por esta tarea, ninguno cobra un peso. Mas altruismo, mas generosidad puede encontrarse, es cariño, es entrega y para ustedes la UdeG generó todo esto y ustedes lo reciben con mucho cariño”, expresó.

Al escuchar a algunos de los egresados se puede constatar que los sueños se pueden cumplir si se persevera en seguirlos. Tal es el caso de Luis Morones, químico de profesión egresado de la UdeG, quien confesó nunca había podido desarrollar uno de sus gustos hasta ahora que lo encontró en uno de los cursos que imparte la UdG.

“Era un anhelo que yo tenía desde siempre. Soy aficionado a las lecturas, en especial al bonsái, pero por falta de tiempo o asuntos que tenía que hacer, nunca le dediqué tiempo. Ahora que estoy jubilado y tengo tiempo, me pareció el momento apropiado y me emocionó, me ilusionó”, afirmó.

Lidia Rodríguez, tiene 68 años de edad se dijo feliz por crecer profesionalmente en esta nueva etapa de su vida, en la que además gracias al taller cosechó nuevas amistades, gracias a las cuales ya no se queda encerrada en casa.

" Todo esto lo tomo para beneficio propio, para tener una mejor calidad de vida. Sí, tengo amistades nuevas y eso me sirve para tener una mejor vida social, porque en ocasiones nos quedamos en casa, sin relacionarnos con nadie”, relató.

El Sistema Universitario del Adulto Mayor abrió sus puertas para proporcionar un espacio de desarrollo integral y flexible a cualquier adulto mayor que desee incorporarse a los procesos de enseñanza-aprendizaje y a la fecha ha reconocido a 4 mil 223 alumnos en la terminación de sus estudios.