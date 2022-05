A 29 años del asesinato del Cardenal Posadas, no hay culpable; piden a AMLO esclarecer el caso

Guadalajara, Jalisco.- "Si realmente quieren acabar con la corrupción y con la impunidad un asunto que se debe resolver es el homicidio del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo", es el mensaje que envía al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el abogado José Antonio Ortega Sánchez, quien desde 1998 tomó este caso y pide voltear a ver al entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Rodolfo León Aragón.

El también presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, A.C., puntualizó a DEBATE que a 29 años de la cruenta balacera que se suscitó a las 15:45 horas del 24 de mayo de 1993 en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y que dejó a 7 personas muertas, entre ellas el líder católico, aún no hay ninguna persona vinculada a proceso por dicho delito de homicidio.

Ante ello, hoy en el aniversario luctuoso del cardenal, el abogado pide a las actuales autoridades federales retomar las investigaciones, revisar las pruebas y testimonios que, dice, a o largo de dos años se estuvieron aportando a los miembros de la Mesa Interinstitucional que se creo, y en las cuales, asegura, quedó descartada la versión de que el homicidio de Juan Jesús Posadas Ocampo se haya debido a un fuego cruzado entre gatilleros del líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, y miembros del Cártel de los Arellano Félix.

Auto Grand Marquis en que viajaba y quedó muerto el Cardenal Juan Jesús Posadas al llegar el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Jalisco, la tarde del 24 de mayo de 1993. (Archivo)

"Es totalmente falso que haya muerto por un fuego cruzado entre dos bandas narcotraficantes... los disparos fueron directísimos... los tiros fueron hechos a menos de un metro de distancia. Entonces, a menos de un metro no puedes confundir al Cardenal con el Chapo Guzmán, a menos de un metro no hay fuego cruzado, a menos de un metro y después de que escuchas '¡ahí está, es él!', y en ese momento salen los pistoleros, no puede haber absolutamente ninguna deuda de que lo querían matar a él", exclama el abogado Ortega Sánchez.

Como muestra del ataque directo, dice, el Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo recibió un total de 14 disparos en distintas partes del cuerpo, su chofer, Pedro Pérez Hernández, recibió 11 más y en total el vehículo Grand Marquis, color blanco, presentó 56 impactos de arma de fuego. "Esto no lo explicas de otra forma, más que lo querían matar", añade.

Entre los testimonios dice, hay de una mujer religiosa quien atestiguó como un día antes de ataque armado el Cardenal Posadas arribó en su auto a la Catedral de Guadalajara con un aspecto nervioso y sudoroso, percatándose, que era perseguido a muy pocos metros por otro vehículo.

"Había estado siendo vigilada su casa y las oficinas del arzobispado... él había sido perseguido, seguido, presionado antes de la fecha del homicidio... Hay otro de los testimonios que aportan cómo lo estaban hostigando, cómo lo estaban presionando, cómo lo estaban amenazando, para que el Cardenal se desistiera de lo que él sabía y conocía y no lo pudiera comentar con el nuncio apostólico a quien fue a recibir ese 24 de mayo de 1993", explicó el legista.

Pese a ello, el Cardenal no desistió de sostener un encuentro con el nuncio Girolamo Prigione y hace 29 años fue a recibirlo al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde murió acribillado en el estacionamiento.

Respecto a las exigencias de justicia para el Cardenal que se han emitido a lo largo de casi tres décadas, el defensor legal señala que lamentablemente por parte de todos los Gobiernos Federales y presidentes que ha tenido México se ha mantenido un gran desinterés por esclarecer este caso. El actual gobierno de AMLO, que promueve la cero impunidad y cero corrupción, dice, lleva el mismo rumbo que los anteriores.

"Es lo mismo, no hay voluntad política, ni existió voluntad política en ninguno de los gobiernos anteriores para esclarecer el asunto. Cuando más logramos avanzar fue en el gobierno del presidente Zedillo... ahí fue cuando más se tomó en consideración a la Iglesia Católica y al Arzobispado de Guadalajara para avanzar en la propia investigación... A partir del 2001, empezamos a presentar pruebas, a desahogar pruebas, y evidentemente empujamos el asunto pero no encontramos la voluntad política para llegar al fondo", lamenta.

Aunque piden investigar a Rodolfo León Aragón, quien en 1993 fuera el jefe de la PGR, el abogado aclara que deseaban que fueran las investigaciones quienes arrojaran a los autores materiales e intelectuales de este multihomicidio, sin embargo, esta ha quedado en el olvido y lamenta que a pesar de que hay dos procesos abiertos, en el estatal (con 9 detenidos, pero vinculados a proceso por otros delitos), y el federal, "no hay absolutamente nadie a quien se haya consignado y solicitado orden de aprehensión" por el delito de homicidio.