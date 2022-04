A 30 años: Así se vivió la misa en honor de las víctimas de las explosiones de Analco en Guadalajara

Por su parte, el alcalde de Guadalajara , Pablo Lemus Navarro , reconoció que Petróleos Mexicanos (Pemex) no ha reconocido su responsabilidad histórica con las explosiones de 1992, ni ha brindado recursos para apoyar a las y los afectados y agregó que por parte de su administración se seguirá apoyando.

A la fecha los y las sobrevivientes denuncian la falta que tienen aproximadamente 6 meses que no reciben medicamentos necesarios debido a las secuelas que padecen, y las autoridades argumentan que no las tienen, que hay un desabasto general.

Y es que, a pesar de haber pasado ya 30 años, los sobrevivientes recuerdan el día “como si hubiera sido ayer” dónde no sólo perdieron a seres queridos, sino también pérdidas materiales y patrimonios familiares de toda una vida.

“Sin palabras”, literalmente, es como Laura García, sobreviviente se encontró al salir de la misa en memoria de las y los fallecidos, lleva a cabo en el templo de la calle Gante 624, en el Barrio de Analco, quién con sus ojos llorosos, no logró articular palabras para relatar o comentar sobre lo sucedido.

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.