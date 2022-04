A 30 años de la tragedia de Analco, se reportan “alcantarillas humeantes” en Zapopan, Jalisco

Debido a la similitud que presentó el caso con lo ocurrido hace 30 años en el Barrio de Analco en Guadalajara , Jalisco , el comandante Victor Manuel Barba, del cuerpo de Protección Civil y Bomberos de Zapopan , aclaró que no existió riesgo alguno de explosión.

Posterior al hallazgo, la brigada de bomberos procedió a limpiar la boca de tormenta con el apoyo del Sistema Intermunicipal de Servicios de Agua ( SIAPA ), así como la limpieza de la tubería con el apoyo de in Vactor.

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.