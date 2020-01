A 93 años del martirio del cura Jenaro Sánchez 

Guadalajara, México.- Era 17 de enero y Jenaro Sánchez, oriundo de Zapopan, Jalisco, estaba en el campo con unos vecinos y se percataron que unos soldados los seguían.



El sacerdote no quiso huir y lo apresaron. Era 1927, la Iglesia Católica era perseguida.Según documentos del Arzobispado, Jenaro fue llevado preso y ese mismo día lo asesinaron.





Cuenta la historia que le pusieron la soga al cuello para colgarlo y antes de que el "verdugo" tirará de ella para despegarle los pies del piso, el párroco glorificó a Cristo Rey.



"Bueno, paisanos, me van a colgar; yo les perdono, que mi Padre Dios también les perdone y siempre viva Cristo Rey", fueron las palabras que mencionó.



Al tirar de la cuerda, agrega la biografía del Mártir, el tirón fue tan fuerte que su cabeza golpeó con la rama.



Lo localizaron muerto y fue sepultado en Tecolotlán. En 1934 sus restos fueron trasladados a Cocula.



Forma parte del grupo de mártires canonizados el 21 de mayo de 2000 por el papa Juan Pablo II.



Aunque es nacido en Zapopan, no es muy conocido en la metrópoli, no así en Autlán do de es patrono del seminario.



Hoy, hace 93 años, murió San Jenaro Sánchez.