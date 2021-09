A Marifer le salvaron la vida 2 veces en Jalisco: su mamá le donó un riñón y sobrevivió al Covid-19

Guadalajara, Jalisco. - María Fernanda veía la muerte a su alrededor. Se preguntó cuándo le toca a ella. Sola, si decide morir, se va. Lejos de sus seres queridos, son los médicos y enfermeros quienes le salvan la vida, no sólo con medicina, sino animándola. Así como su mamá le donó un riñón, ahora sus amigos le ayudan a seguir respirando.

A María Fernanda Valenzuela Santoyo, el Covid-19 le hace saber qué significa la energía vital. No era como cuando de ocho años la insuficiencia renal la agotaba, era diferente, “la energía vital”, así lo explicó. Era decidir cada momento seguir respirando. Pero hace 15 años su mamá le donó la vida que no dejó ir.

“No es solo cuidarme yo, sino a través de mí puedo cuidar a los demás. Si hacemos el trabajo en conjunto, disminuimos muchas enfermedades”.

Este 26 de septiembre es Día Nacional de la Donación de Órganos en México y la mujer de 31 años se recupera en su casa en Zapopan, Jalisco. Hace 15 años su mamá le dio un riñón sin pensarlo y es ella quien le enseñó el significado de donar.

“Dar la posibilidad de darle a alguien una vida mejor, compartir. Es una acción de valentía... compartir tu vida con alguien más, es hacer tu buena acción en la vida. Para mí, mi mamá ya tiene ganado el cielo”.

Hasta junio de este 2021, existen 5 mil 518 personas en espera de un órgano en Jalisco. 4 mil 572 tienen la esperanza de conseguir un riñón, 896 córneas, 47 hígados y tres catalogados como “otros”, de acuerdo con los reportes de la Secretaría de Salud de la entidad.

A Marifer lo que más le asustaba de ir al hospital era la soledad. Sin embargo, su médico no lo pensó más y cuando la saturación de oxígeno bajó de 90 sin lograr estabilizarse, la mandó al Hospital General Regional número 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Esta es la segunda vez que el IMSS me salva la vida. Tuve un trasplante de riñón hace 15 años. El 1 de agosto mi mamá me donó (el órgano). Me operaron en el Hospital de Pediatría y yo tenía 15, iba a cumplir 16. Cumplí 15 años de ser trasplantada y justo estoy cumpliendo 31 de edad”, compartió cuando celebró su cumpleaños entre el personal de salud el 16 de septiembre.

Siempre pensó que quería vivir. Para ella el Covid-19 también es decidir que deseas seguir respirando. Estuvo en el área de los casos más graves, pero hizo amigos. Médicos y enfermeros le decían: “No te fijes en el de a lado, cada caso es diferente”. Amigos que aún recuerda.

“Si tú decides donarle a alguien…le das vida a alguien más para que sea un mejor ciudadano, una mejor persona, para que disfrutes la vida por muchos años más. A mí ya mínimo me dio 15 años de vida y sobreviví a un Covid(-19) gravísimo”.

En 2020 se realizaron 278 procedimientos de trasplantes en la entidad del occidente de México, cifra que se superó sólo en los primeros siete meses del 2021 con 388 personas que recibieron un órgano.

“Hoy podría decir que me siento muy bien, sí veo muchas posibilidades de curarme y seguir con mi vida normal gracias al trasplante, gracias a los médicos y gracias a muchas prevenciones que yo he tenido”, agradece María Fernanda en entrevista para DEBATE.

Links para ser donador de órganos:

Centro Nacional de Trasplantes: https://www.gob.mx/cenatra/

Página del IMSS en la liga: http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos