A juicio sólo 1% de denuncias hechas ante la Fiscalía de Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- Los procedimientos que la Fiscalía de Jalisco consigue vincular a proceso apenas son el 1 por ciento de los que investiga, promedio con el que se convierte en la penúltima Fiscalía de las 32 entidades del País en este rubro.

Éste es otro de los hallazgos revelados por el Modelo de Evaluación y Seguimiento del Sistema de Justicia Penal que el Gobierno federal compila con datos de las fiscalías estatales.

En ella se indica que de 256 mil 758 procedimientos derivados de carpetas de investigación iniciadas entre enero y septiembre de 2019 -la cifra más reciente publicada-, sólo 2 mil 573 llegaron a ser vinculados a proceso por un juez.

Un procedimiento vinculado a proceso puede tener más de un detenido, y en el lapso referido hubo 2 mil 943 detenidos a los que se les vinculó a proceso.

Con el 1 por ciento de casos vinculados, la Fiscalía de Jalisco es superada solo por la del Estado de Hidalgo, en donde sólo en el 0.6 por ciento de los procedimientos se inició un proceso penal, mientras que Nayarit es el puntero, con un 32.4 por ciento de procedimientos vinculados.

De acuerdo con el abogado especialista en derecho penal, Joaquín Xamán McGregor, la principal falla radica en los retardados procesos de investigación de la Fiscalía, pues casos que deberían demorar seis meses en indagatoria pueden atorarse hasta dos años.

Además, los agentes ministeriales temen afrontar el proceso ante el juez y clasifican las acusaciones de forma inadecuada, lo que se traduce en la no vinculación de un imputado y en impunidad.

"Tienes un expediente que en dos semanas, tres semanas no has realizado ningún acto de investigación, ¿por qué no lo has realizado? Los expedientes se van haciendo añejos, el Ministerio Público le dice a los litigantes o a los afectados: 'Ven la siguiente semana, ven la siguiente semana', y las semanas se hacen meses y los meses se hacen años", expuso.

El otro 99 por ciento de los procedimientos en Jalisco en el lapso referido se quedó en diversos procesos: el 45.7 por ciento en el archivo temporal, en proceso de investigación el 37.9, o fueron casos en los que Fiscalía se abstuvo de investigar, como ocurrió con el 8.7 por ciento.