A las personas LGBTTIQ+ desaparecidas en Jalisco, no las buscan ni sus familiares; las invisibilizan

Guadalajara, Jalisco.- A las personas que han sido desaparecidas en Jalisco y que pertenecen a la población Lésbico-Gay-Bisexual-Travesti-Transexual-Intersexual-Queer y más (LGBTTIQ+), no las buscan ni respetan su identidad de género, lo que hace que vivan en vulnerabilidad, violenten sus derechos y sean invisibilizadas.

De entrada, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL) del gobierno federal no se cuenta con una cifra de cuántas personas, de las 15 mil 45 que tiene Jalisco, la entidad con más casos de desaparición, pertenecen a la comunidad LGBTTIQ+.

Sobre eso, también las autoridades no consideran como dato importante su identidad de género en las fichas de búsqueda, sumado a que incluso los familiares, quienes deberían ser víctimas indirectas de las desapariciones, no los buscan o hacen pública la desaparición.

Te recomendamos leer:

Volcadura deja tres efectivos de la GN graves en Jalisco

21 bolsas con restos humanos en fosa clandestina de Jalisco

Familia con cuatro niños vivía entre basura en Tlaquepaque

Lo anterior es denunciado por Fascinación Jiménez, directora de la asociación Unión Diversa Jalisco, organismo civil que defiende los derechos humanos de la población vulnerable en la entidad.

“Las mujeres transgénero se encuentran en una doble vulnerabilidad, recordemos que el promedio de vida de una mujer transgénero es hasta los 35 años, cuando el de la población general es de 77 (…) no todos los casos (de desaparición) se denuncian, las familias no los buscan o hacen público su caso porque aún existe un rechazo hacia su orientación sexual”, explicó la experta.

Asimismo, recalcó que, pese a que en Jalisco existe la Dirección de Diversidad Sexual, en la realidad son las organizaciones como la que representa la que realiza el trabajo de generar una cifra de personas de la comunidad LGBTTIQ+ que han sido desaparecidas.

De acuerdo con un reportaje que circula este lunes en el medio Milenio, se menciona que en México existe un total de 35 denuncias por desaparición de personas de la comunidad LGBTTIQ+, siendo Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco y Ciudad de México donde más casos existen, de las cuales 29 son mujeres transgénero.

La periodista Josefina Ruiz, autora del reportaje, entrevistó a Ana Lucía Duarte Arellano, madre de Kenia Pérez Duarte, mujer transgénero que, junto con su amiga, Karla García (igual, mujer trans) y Jaime Solís fueron desaparecidos el 18 de septiembre de 2020 y es testigo de la realidad que vive el sector en Jalisco.

Duarte Arellano comentó que durante los casi dos años que ha asistido a las instalaciones forenses en Jalisco, le ha tocado conocer el cuerpo de mujeres trans que se encuentran en los anfiteatros sin que sean reclamadas o identificadas.

“Cuando vamos al Semefo hemos visto varias personas transgénero y lo que hacemos nosotros es tomar datos y fotos, y de esa manera comenzamos a ver si alguien las conoce, pero desgraciadamente no sé qué pasa que no los buscan y nadie los conoce. Es muy lamentable, muy triste, porque qué daría yo porque mi hija la encontrara ya en Semefo, porque yo sé que mi hija, viva, ya no está”, relata.

Cabe señalar que las asociaciones civiles han denunciado la falta de sensibilidad tanto de las autoridades como, incluso, de los medios de comunicación al referirse de manera errónea a mujeres trans, señalando ser “hombres vestidos de mujer” en casos de feminicidios, sin considerar la identidad de género como parte importante de sus investigaciones.