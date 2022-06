"A mí el presidente me destapó": Ebrard en Jalisco; Piden ayude a madre a cruzar a USA

El canciller de México, Marcelo Ebrard, se encuentra en Guadalajara, Jalisco, donde participó en el encuentro sobre migración organizado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en donde declaró que fue el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien lo destapó como uno de los posibles candidatos a ser su sucesor en el 2024.

Durante el encuentro con la militancia de su partido político, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), destacó que él ya está “destapado” (argot político que se usa en México para decir que una persona tiene claras aspiraciones a un puesto público), y que, incluso va arriba en las encuestas.

“Hubo mucha especulación sobre si es un destape. A mí el presidente ya me destapó cinco veces en las mañaneras. Entonces, ya me pueden considerar que estoy destapado. No es un evento para decir algo que todos sabemos-¡Obvio! (…) Ya no hay tapados”, publicó en una nota referente la Agencia Reforma.

Aprovechó para solicitar a los militantes de Morena en Jalisco, para contribuir a su causa y ganar las encuestas definitivas que definirán al candidato oficial para las elecciones a la presidencia de la república en el 2024.

En otro tema no relacionado con la política, le solicitaron al canciller, a través de redes sociales, su apoyo para que una madre de Aguascalientes pueda entrar a Estados Unidos, pues desea ir a ver a su hija, antes que muera por el cáncer que padece.

Fue la periodista Wendy Selene Pérez que, en Twitter, solicitó al canciller ayudar a Lucía, quien desea ir a despedirse de Alma, quien se encuentra en sus últimos momentos de vida debido a padecer cáncer.

Explicaron que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) le negaron acceso humanitario a la madre tanto en Laredo e Eagle Pass, en el estado de Texas, por lo que piden la intervención del canciller.