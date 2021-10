AMLO defiende a gobernador de Jalisco de abucheos y reclamos; construirán presa El Zapotillo

Tamalcapulín, Cañadas de Obregón, Jalisco. - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió de abucheos y reclamos al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, durante la gira de trabajo que realiza el mandatario nacional por la región de los altos en la entidad del occidente del país.

Durante la asamblea informativa donde se logró llegar a un acuerdo con las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, para continuar con la construcción de la presa El Zapotillo, AMLO fue recibido con aplausos mientras que Alfaro Ramírez sufrió abucheos y reclamos.

“Quiero pedirles de manera especial es que tengamos mucho respeto como lo merece el gobernador de Jalisco…Porque ustedes son gente de buen corazón, ustedes son gente buena, nada de odios, nosotros tenemos que querernos mucho”, mencionó el originario de Macuspana, Tabasco.

Momento después AMLO pidió un aplauso para el mandatario jalisciense al tiempo que él también aplaudía a Enrique Alfaro, pues, dijo, “Tenemos que reconciliarnos, poner por delante el interés del pueblo, el interés de la nación, muchas gracias amigas y amigos”.

Tras lo cual siguió el acto protocolario donde las tres comunidades aceptaron se siga construyendo la presa eso sí, sin que se inunden los pueblos, además que se realizará un vertedero y un plan integral para el desarrollo de la región.

A cambio de estos compromisos, la presa compartirá agua del río Verde a los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, ciudad que sufre por escasez, donde, al menos antes de las lluvias de este año, tuvo que tener tandeos de agua.

“Nuestros muertos y raíces no se inundan y no se reubican”, señala una pancarta colgada en la entrada del cementerio municipal de este pueblo que por 16 años luchando para no quedar bajo el agua.