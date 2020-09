AMLO refrenda a Alfaro compromiso de concluir Peribus y construir Línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- La construcción de la Línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara iniciará en 2021, anunció hoy Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, durante la inauguración de la Línea 3 que se llevó a cabo a las 11:00 horas de este sábado 21 de septiembre en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco.

Minutos antes, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, le recordó a dirigente nacional sobre el compromiso que ambos hicieron en épocas electorales de mejorar el sistema de transporte en la ciudad de Guadalajara, la segunda más grande del país, por lo que hoy solicitó más recursos para concluir la construcción del Peribus y la Línea 4 del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR).

"¡A eso vengo! A decirle al gobernador (Enrique Alfaro Ramírez) que ¡vamos a cumplir con nuestra palabra! y que vamos a iniciar el año próximo, porque una de las cosas que no quiero, que estamos evitando, es dejar obras en proceso, que no nos pase lo que nosotros padecimos, de recibir muchas obras inconclusas de todo tipo, eso no puede volver a suceder. Terminando el gobierno terminan todas las obras"