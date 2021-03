AMLO responde a Enrique Alfaro: pronto llegarán vacunas contra Covid-19 para Guadalajara y Zapopan

Tequila, Jalisco.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció hoy una pronta llegada de vacunas contra el Covid-19 para los adultos mayores que habitan en los dos municipios más poblados de Jalisco: Zapopan y Guadalajara.

El anuncio se dio durante la inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional en el municipio de Tequila, acto en el que minutos antes el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, le externo al mandatario federal la necesidad de culminar con el suministro al personal del sector salud e inmunizar a los adultos mayores de los dos municipios que forman parte de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

"A la fecha no se ha podido programar una sola vacuna para los municipios de Guadalajara y Zapopan, los dos municipios más grandes de nuestro estado, dos de los más importantes del país, y quisiéramos aprovechar esta ocasión para pedir una revisión en los criterios (de vacunación)", dijo el mandatario.

El abanderado calificó como un "problema" sanitario el hecho de que los adultos mayores que habitan en los municipios más poblados de México no estén siendo inmunizados, siendo seleccionados previamente 40 municipios de las zonas rurales y otros dos de la Zona Metropolitana de Guadalajara: Tlaquepaque, en donde la vacunación inició el pasado 8 de marzo y Tonalá, en donde la inmunización arranca mañana 15 de marzo.

Asimismo, el gobernador de Jalisco, le hizo llegar a López Obrador el constante reclamo que el personal del sector salud del estado ha hecho en calles y redes sociales de recibir las vacunas contra el Covid-19 aunque no laboren directamente en hospitales reconvertidos para dar atención especializada a pacientes portadores del virus SARS CoV-2.

En respuesta a dichas peticiones hechas por Enrique Alfaro, el fundador del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) exclamó: "no van a faltar las vacunas gobernador".

"Me da mucho gusto, porque no fue fácil que se consiguieran las vacunas que se necesitan, pero ya tenemos contratos para garantizar que todos los mexicanos se vacunen. Tenemos contratos por 140 millones de dosis... ya no se va a detener el plan de vacunación, vamos a tener capacidades de vacunar entre 200 y 300 mil ciudadanos diarios en el país", explicó AMLO.

Momento en que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, pide a AMLO se revise los criterios de vacunación contra el Covid-19, pues en Zapopan y Guadadalajarar, dos de los municipios más poblados de México, ningún adulto mayor ha recibdo dosis. (Captura)

Asimismo, se comprometió a pronto empezar con la inmunización de la población que vive en la capital jalisciense.

"Vamos a llegar pronto a las grandes ciudades, las de Zapopan y Guadalajara es el compromiso... Todos los adultos mayores de Jalisco van a quedar vacunados a más tardar a finales el mes de abril, en un mes y medio estarán todos vacunados, por lo menos con una sola dosis", aclaró.

Este anuncio se dio exactamente a un año de que Jalisco haya anunciado el primer caso positivo de Covid-19. A la fecha, en el estado se han registrado un total de 227 mil 583 contagios de Coronavirus y 10 mil 863 muertes a causa del también llamado virus SARS CoV-2.

Además, como DEBATE le informó, este lunes 15 de marzo iniciará la aplicación de 40 mil 950 vacunas contra el Covid-19 de Pfizer-BioNTech en 12 diferentes puntos del municipio de Tonalá, Jalisco, destacando entre ellos el servicio de Drive Thru por parte de un plantel educativo de la UdeG.