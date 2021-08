AMLO y Alfaro lanzan solución para operar presa El Zapotillo: Jalisco no daría agua a Guanajuato

Guadalajara, Jalisco.- El no suministrar agua a Guanajuato es la solución que el Gobierno Federal y el Gobierno de Jalisco dieron hoy a la problemática que existe en torno a la puesta en marcha de la presa El Zapotillo.

Tanto el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como el gobernador Enrique Alfaro, visitaron hoy la obra hidráulica y la comunidad de Temacapulín.

Desde ahí se anunció que la preocupación que tienen los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo de que sus hogares queden inundados se disuelve si solo se envía agua a la región de Los Altos y a la Zona Metropolitana de Guadalajara y se descarta el suministro a León, Guanajuato, el tercer municipio más poblado de México.

"Se ha encontrado un planteamiento que nos permite que no se inunden ninguna de las tres poblaciones... pero ello implicaría que el agua solo se quedara en Jalisco", dijo Alfaro Ramírez.

Sobre esta propuesta AMLO añadió que "tendríamos que buscar opciones para León. Tendremos que hablar con las autoridades de Guanajuato para ver cómo ayudamos porque ellos también necesitan agua".

El mandatario federal abundó que al quedarse la presa con una cortina de 80 metros de altura —y no una de 105 como estaba prevista al inicio para captar suficiente agua para Jalisco y Guanajuato—, ahora no se contaría con el suficiente líquido para suministrar al estado del Bajío, hecho que la vez no pondría en riesgo de inundación a las tres comunidades que han impedido el avance de esta obra hidráulica.

Lo que "deja sin litis el asunto", exclamó el gobernador de Jalisco.

Por su parte, el fundador de MORENA señaló que "la buena nueva es decirles que no se van a inundar y darles la garantía de que eso no va a suceder, explicarles técnicamente por qué y asumir nosotros la responsabilidad de cualquier siniestro"

Para evitar cualquier futura afectación, el mandatario federal señaló que se realizarían "obras, no bordos" para reforzar la cortina de la presa El Zapotillo, no obstante, aseguró que como está la construcción al día de hoy "no se inundarían".

"El Gobierno Federal se compromete a hacerse cargo de daños posibles que con el tiempo pudiesen afectar a los tres pueblos, yo firmaría ese compromiso y lo elevaríamos a rango de ley mediante un decreto para que estén completamente seguros de que no va a suceder nada que afecte a los pueblos, que no se van a inundar", añadió.

Aunque hoy ambos funcionarios visitaron la presa El Zapotillo y sostuvieron un encuentro con algunos pobladores de Temacapulín, señalaron que será el próximo sábado cuando un ingeniero explicará a profundidad esta propuesta y se dará a la tarea de resolver las dudas de los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

"Aprovecho para invitar a todos los de los pueblos que están inconformes por la construcción de la presa parar que escuchen el sábado la exposición (que será en la plaza) ... en un mes regreso, quiero escuchar qué resolvieron", anunció López Obrador.

En esta ocasión AMLO acusó de "manipuladores" a los activistas que se oponen a la obra y alertó a la población a no caer en su juego pues añadió "hay quienes viven de administrar conflictos".

"Que se hagan a un lado, que no pongan adelante sus intereses personales, no queremos politiquería, que no se metan, que dejen a la gente, el pueblo no es tonto... no requiere de tutela, de asesores y que no le metan carga ideológica", señaló.

Asimismo, dejó en claro que de lograrse poner en marcha la presa de El Zapotillo "se le tiene que dar preferencia al consumo de agua doméstica... que no se acapare el agua ... (evitar) que los beneficiados sean los potentados, las minorías, los que lucran. El beneficio tiene que ser para el pueblo".

Finalmente, como ya lo hizo en La Mañanera el pasado jueves, invitó a los pobladores a hacer conciencia sobre la corresponsabilidad que tienen sobre el beneficio que dará la presa El Zapotillo a 600 mil habitantes de los Altos y la Zona Metropolitana de Guadalajara.

"No les va a afectar y de que sí les ayuda a mucho a miles de familias que escasean de agua... tenemos que pensar en todas las cusas y poner siempre por delante la causa de la justicia y de igualdad ... (es) un acto de solidaridad, de fraternidad, de amor al prójimo", concluyó.